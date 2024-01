¿Qué le pasó a Paola Suárez? La integrante de las Perdidas se encuentra hospitalizada luego de que fue golpeada por su novio, José de Jesús Castro Gómez.

El martes 9 de enero, Paolita Suárez -de 31 años de edad- se había mostrado muy feliz luego de que su novio le había entregado el anillo de compromiso.

Pero la felicidad de Paola Suárez solo duró un día y es que durante la madrugada del 10 de enero tuvo que ser hospitalizada luego de que su novio la había golpeado.

A través de las redes sociales se difundieron varias imágenes que mostraban a Paola Suárez con el rostro golpeado.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Paolita Suárez tiene graves lesiones tanto en costillas como en nariz y un ojo, por lo que iba a necesitar una cirugía.

En medio de la controversia sobre lo que le pasó a Paola Suárez, su novio José de Jesús Castro Gómez ya salió a defenderse y esto fue lo que dijo a los medios de comunicación.

Sin embargo, amigos y familiares de Paola Suárez ya salieron a dar su versión de los hechos y detallaron que lamentablemente no es la primera vez que el hombre se puso agresivo.

A continuación te contamos qué es lo que ha pasado con Paola Suárez en los últimos días y cómo pasó de la felicidad por su futura boda a denunciar a su novio por agresión.

Así le propuso matrimonio José de Jesús Castro Gómez a Paola Suárez

El 9 de enero, Paola Suárez presumió que pronto llegaría al altar y es que su novio le había entregado el anillo de compromiso.

Paola Suárez había salido con unos amigos a un bar llamado Kitsch, cuando en plena convivencia su novio Jesús Castro Gómez se arrodillo para pedirle matrimonio.

Debido al ruido de la música y a que querían grabar el momento, el novio de Paolita Suárez tuvo que decir en tres ocasiones “¿Te quieres casar conmigo?”.

Paola Suárez no lo podía creer y en tono de broma le dijo que no, pero después le dijo que sí.

A través de sus redes sociales, Paola Suárez se mostró muy emocionada de que se iba a casar, sin embargo su felicidad le duró muy poco.

Esto es lo que se sabe sobre la agresión que habría sufrido Paola Suárez

Durante las primeras horas del miércoles 10 de enero surgieron algunas versiones que señalaban que Paola Suárez se encontraba hospitalizada luego de haber sido agredida por su novio.

En medio de las especulaciones, Paola Suárez realizó una transmisión para confirmar que su novio José de Jesús Castro Gómez la había golpeado.

Desde el hospital, Paola Suárez se mostró con el rostro inflamado y ensangrentado.

Paola Suárez reveló que tenía dos costillas rotas luego de que su novio la había tirado en el piso y la empezó a patear.

La integrante de Las Perdidas también tenía la nariz rota por lo que iba a necesitar una cirugía, además de que tenía miedo de que pudiera perder el ojo por los golpes que recibió.

Tras la golpiza que recibió, se reveló que Paola Suárez so interpondría una demanda en contra de su novio.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedido matrimonio”, escribió en su cuenta de Instagram.

Paola Suárez iba a ser trasladada a un hospital privado, pero tuvo que permanecer en el Hospital General Regional de León, Guanajuato, hasta que pusiera la denuncia.

Hasta el momento se desconoce si la influencer ya rindió su declaración ante las autoridades correspondientes y si denunció a su prometido por violencia.

Novio de Paola Suárez se defiende y demanda a La Perdida por amenazas

Luego de que Paola Suárez acusó a su novio por agresión, José de Jesús Castro Gómez reapareció y se defendió por las acusaciones en su contra.

José de Jesús Castro Gómez relató que con Paola Suárez se estaban drogando cuando tuvieron una pelea.

De acuerdo con José de Jesús Castro Gómez, Paola Suárez lo estaba ahorcando por lo que él solo la aventó para defenderse y ella se pegó con una lámpara que tenía a lado de su cama.

José de Jesús Castro Gómez aseguró que jamás le pegó a Paola Suárez, incluso relató que ella fue la que se aventó del balcón.

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera” José de Jesús Castro Gómez

En su encuentro con varios medios de comunicación, José de Jesús Castro Gómez señaló que había demandado a Paola Suárez.

José de Jesús Castro Gómez señaló que temía por su integridad ya que Paola Castro lo había amenazado de hacerle algo pues contaba con los recursos económicos necesarios.

Mamá de Paola Suárez revela que no es la primera vez que el novio de su hija se pone agresivo

Montse Suárez, mamá de Paola Suárez, también se pronunció en sus redes sociales luego de ver las lesiones que tenía su hija.

Confesó que se encontraba desesperada ya que no se encontraba en León ya que estaba en San Luis Potosí, pero sus hijas Mayra y Salma se encontraban con Paola en el hospital.

Al borde del llanto, Montse Suárez manifestó que ninguna persona merece algo como lo que sufrió su hija.

Montse Suárez resaltó que no era la primera vez que este hombre tiene problemas con Paola Suárez, pero se habían reconciliado.

“Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así” Montse Suárez

En su video la mamá de Paola Suárez destacó que José de Jesús Castro Gómez había ido a patear la puerta de su casa.

“No llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer” Montse Suárez

Montse Suárez puntualizó que su hija siempre ha sido muy generosa con sus novios e incluso a José de Jesús Castro Gómez le ha comprado ropa y calzado.

¿Paola Suárez se aventó del balcón de su casa? Wendy Guevara revela qué fue lo que pasó

Wendy Guevara -de 33 años de edad- ha estado al pendiente del estado de Paola Suárez y ha realizado algunas transmisiones para relatar lo qué le pasó.

A través de su video, Wendy Guevara confesó que sabía lo que había pasado desde las 7 de la mañana, pero no había querido decir nada hasta que fuera la propia Paola Suárez que relatará lo que pasó.

Wendy Guevara destacó que entre los amigos se iban a juntar para poder juntar los recursos para trasladar a Paola Suárez a un hospital privado.

Pero Paola Suárez no pudo dejar el hospital ya que tenía que dar sus declaraciones ante las autoridades y poder presentar su denuncia.

Luego de las declaraciones de José de Jesús Castro Gómez, Wendy Guevara aclaró que Paola Suárez si se aventó del segundo piso, pero había una razón muy poderosa.

De acuerdo con Wendy Guevara, Paola Suárez se aventó para alcanzar a José de Jesús Castro Gómez y es que se estaba robando un dinero que tenía guardado La Perdida.

José de Jesús Castro Gómez había dejado encerrada a Paola Suárez para llevarse el dinero, por lo que La Perdida tuvo que saltar sabiendo que abajo se encontraba su camioneta y de esta manera poderlo alcanzar.

José De Jesús C. Agresor de Paola Suárez, además de golpearla intentó robarle dinero a Paola pero ella alcanzo atraparlo para quitarle el dinero.



JUSTICIA PARA PAOLITA SUAREZ

JUSTICIA PARA PAOLA SUAREZ pic.twitter.com/7IrzBJDFtK — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) January 11, 2024

“El Ropero”, escolta de Paola Suárez relata lo qué pasó

En su conversación, “El Ropero”, escolta de Wendy Guevara y Paola Suárez, señaló que José de Jesús Castro Gómez es una persona muy agresiva.

Además descartó la versión de que ambos se estuvieran drogando cuando pasó la agresión, pero si señaló que habían estado bebiendo.

“El Ropero” puntualizó que Paola Suárez llegó muy golpeada a su casa y solo pudo decirle que le quería robar su dinero.

De acuerdo con “El Ropero”, Paola Suárez se desvaneció dos veces por lo que de inmediato la llevó a urgencias.

En el video, “El Ropero” puntualizó que ellos tienen testigos y pruebas por lo que desconoce por qué Jesús Castro Gómez esté dando esa versión.

“El Ropero” puntualizó que Paola Suárez teme de José de Jesús Castro Gómez porque cambia mucho de un momento a otro y ya había tenido otros incidentes de violencia.

Mánager de Paola Suárez revela qué fue lo que pasó

En entrevista con Michelle Rubalcava -de 38 años de edad-, el mánager de Paola Suárez habló sobre la violencia que sufrió La Perdida.

El mánager Luis Caracheo señaló que Paola Suárez es de las personas que prefiere guardar su dinero en la casa, por lo que ya le tenía confianza a José de Jesús Castro Gómez.

En su conversación el mánager de Paola Suárez señaló que no sabe si hubo drogas, pero sabe que si se encontraban de fiesta celebrando el compromiso.

Al llegar a la casa habría comenzado el conflicto, pero se desconoce si es porque Paola Suárez vio que le estaba agarrando su dinero o fue otro motivo.

Pero si sabe que José de Jesús Castro Gómez le tomó dinero a Paola Suárez y la encerró en su cuarto para poderse escapar con el dinero.

Pero Paola Suárez no se dejó y aunque se encontraba golpeada decidió saltar a la cajuela de su camioneta para poder evitar que se llevará su dinero.

Paola Suárez pudo recuperar su dinero, por lo que José de Jesús Castro Gómez se fue huyendo.

Tras ese momento Paola Suárez caminó a la casa de la persona que la cuida, quién la llevó al hospital.

El mánager señaló que Paola Suárez tiene cámaras por lo que se podrá aclarar lo qué pasó.

Estos han sido los famosos que han mostrado su apoyo a Paola Suárez tras la agresión que sufrió

Luego de que se dio a conocer que Paola Suárez había sido violentada por su novio, han sido varios los famosos que se han pronunciado.

Wendy Guevara y Evelyn Hernández habían podido estar con Paola Suárez por lo que aparecieron en varios videos.

Nicola Porcella fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la agresión que sufrió Paola Suárez.

En un video, Nicola Porcella se dijo cansado de los transfemicidios y se mostró preocupado por Wendy Guevara pues la considera su hermana.

“Estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia por que para mi Paola es una gran mujer, mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, que realmente se ha ganado todo el éxito que ha tenido” Nicola Porcella

Nicola Porcella expresó sus deseos de encontrarse al hombre al frente haber si con él reaccionaba de esa manera.

De manera contundente, Nicola Porcella pidió cárcel para José de Jesús Castro Gómez pues puntualizó que ya basta de tanta violencia.

Kimberly La Más Preciosa lloró de impotencia por lo que le había pasado a Paola Suárez y más que no la había podido ver.

En un video, Kimberly La Más Preciosa se mostró muy consternada mientras que Wendy Guevara intentaba tranquilizarla.

Kimberly llorando x lo que le pasó a Paola

JUSTICIA PARA PAOLA SUAREZ pic.twitter.com/pAlVoY7m65 — Gisela Wendylovers (@Gisela164908) January 11, 2024

Entre otros famosos que expresaron su apoyo y pidieron justicia para Paola Suárez se encuentran: