Jair Sánchez es un joven que alcanzó la fama tras publicar varios sketches satíricos en su cuenta de TikTok, red social donde lo puedes encontrar como jairsanchezzz.

Jais Sánchez tiene 21 años de edad pues nació un 10 de julio del año 2001 bajo el signo zodiacal de cáncer.

Su primer TikTok lo realizó en el 2019, año en que asistió al Dreamfields Festival. Red social donde actualmente es seguido por más de 662 millones de personas.

Jair Sánchez actuó en el programa Lo que la gente cuenta

Actuar es una de las grandes pasiones del comediante Jair Sánchez, quien tuvo la oportunidad de debutar en la actuación.

Sí, Jair Sánchez actuó en el programa Lo que la gente cuenta, desde ese momento supo que se quería dedicar a la actuación pues le encanta estar frente a cámaras.

No obstante, mientras llega la oportunidad, Jair Sánchez se divierte haciendo parodias para TikTok.

Jair Sánchez revela secreto detrás del éxito de su contenido para TikTok

En declaraciones para la revista E! News, Jair Sánchez confiesa que crear contenido para TikTok es fácil al punto que a veces solo se sienta y las ideas comienzan a llegar.

Uno de los secretos es ponerse en los zapatos de las personas que va a parodiar, por lo que no, sus videos no están basados en su vida real.

Jair Sánchez teme a la censura

Jair Sánchez sabe que su pesado humor puede herir y lastimar a las personas por lo que advierte que su comedia no es para todos. “Los latinoamericanos decimos muchas groserías”, advierte y asegura tener miedo por sufrir censura. “En cuanto me cancelen a mí, no sé que haría”, cita.

Dado que esto no ha sucedido, Jair Sánchez promete seguir compartiendo sus locuras, grabándolas, pero sobre todo hacer reír a la gente.

Pero también está pensando en ir más allá, el comediante tiene en mente lanzar su podcast, programa que será totalmente interactivo.

