Paolita Suárez planeó su compromiso para ganar “visitas”, asegura su novio José de Jesús Castro Gómez.

El 9 de enero, Paolita Suárez -de 31 años de edad- se comprometió con José de Jesús Castro Gómez.

Al día siguiente, la influencer fue trasladada al hospital tras ser golpeada por su novio, quien ahora dice que el compromiso fue una “broma”.

La noche del 10 de enero, José de Jesús Castro Gómez dio une entrevista para dar su versión de lo ocurrido con Paolita Suárez de Las Perdidas.

José de Jesús Castro Gómez reveló que la propuesta de matrimonio que le hizo a Paolita Suárez era falsa y que ella lo había planeado por vistas.

“De hecho esa propuesta (de matrimonio) era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo, que era una broma que ella me había dicho que yo hiciera, como para hacer publicidad para ella”

El novio de Paola Suárez menciona que a él no le gusta salir en cámara, pero accedió a hacer la petición de mano de la influencer.

“Esa vez me dijo que ella traía un anillo y me dijo que me fuera para allá, y que iban a estar grabando y que cuando yo regresara, yo me le hincara y le dijera si se quería casar conmigo, pero era nada más una broma”

José de Jesús Castro Gómez