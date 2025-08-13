Se hizo el escándalo alrededor de Cazzu de 31 años de edad, luego de que en Sale el Sol acusaron que corrieron a su reportero de la conferencia de prensa, pero el meollo del asunto ya salió a la luz.

Aunque se creía que el reportero de Sale el Sol había preguntado sobre Christian Nodal de 26 años de edad o de Ángela Aguilar a Cazzu, un video en YouTube revela que no fue así.

Reportero de Sale el Sol fue corrido de la conferencia de Cazzu porque no estaba invitado, revela video en YouTube

El 12 de agosto por las redes sociales de Sale el Sol se dio a conocer que un reportero del programa de espectáculos fue corrido de la conferencia de Cazzu, pero ¿qué pasó?

Cazzu, cantante. (@Cazzuuuuuu)

Aunque en el video solo se ve parte de la conferencia de Cazzu y no hay muestra de que el reportero Marco Mejía haya sido corrido, en el matutino aclararon con video en YouTube qué fue lo que pasó.

Luego de la incertidumbre sobre el reportero de Sale el Sol, los periodistas del matutino de Imagen Televisión compartieron que Marco Mejía fue echado de la conferencia de Cazzu porque no tenía invitación.

El alboroto con los reporteros para la conferencia de Cazzu fue que la prensa de espectáculos no fue invitada a la presentación de su libro Perreo, una revolución.

Sin embargo, la prensa de espectáculos se enteró y acudió al lugar para cuestionar a Cazzu, pero se les negó la entrada. Pese a ello, el reportero de Sale el Sol logró colarse y entrar.

Aunque todavía no giraba la ronda de preguntas y el reportero Marco Mejía solo grababa la conferencia de Cazzu, encargado de la prensa de la editorial Penguin Random House, lo corrió cuando detectó que se coló.

Según la narración del reportero de Sale el Sol, quien lo corrió se mostró “grosero y prepotente”.

Asimismo, se negó rotundamente que el reportero haya tenido oportunidad de preguntar a Cazzu sobre Christian Nodal o Ángela Aguilar, como se creía que había pasado.

Sale el Sol también persiguió a Cazzu en el AICM, pero ya no volvió a responder de la polémica a su alrededor

Sale el Sol se coló a la conferencia de Cazzu por su libro Perreo, una revolución, y el reportero fue corrido, pero más tarde la persiguieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras el zafarrancho de horas antes, Cazzu llegó rodeada de seguridad, fans y la prensa en busca de una respuesta de la rapera.

Ante ello, un reportero cuestionó a Cazzu sobre el motivo por el que no da declaraciones, pero ella le dejó claro “siempre que vengo hablo con ustedes”, argumentando que su vuelo se le podía pasar.

“Siempre que vengo hablo con ustedes. Ya no tengo nada más para contarles. Gracias amor, tengo que alcanzar mi vuelo corazón”. Cazzu, cantante.

Finalmente, Cazzu logró entrar al vuelo que tenía con destino a Argentina y no volvió a comentar más a la prensa como pasó el primer día que llegó a la CDMX.