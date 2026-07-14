Te contamos sobre las fotos inéditas con el que Ariana Richards se despide de Sam Neill.

La actriz que interpretó a la pequeña Lex Murphy, acompañó las imágenes también con un emotivo mensaje a Sam Neill en redes sociales.

“Sam, fuiste mucho más que un actor encantador con quien trabajar: refinado, atento, con un talento insuperable. Fuiste un mentor, un protector y, sobre todo, un amigo. Gracias por hacer que nuestras escenas juntos se sintieran tan reales. Siempre estaré agradecido de haber compartido este camino contigo”. Ariana Richards

Estas son las fotos inéditas con las que Ariana Richards se despide de Sam Neill

Ariana Richards subió dos fotos inéditas con Sam Neill para despedir al actor con el que compartió cámara en Jurassic Park.

En la primera de ellas se ve a una sonriente Ariana Richards abrazada de Sam Neill.

Las fotos inéditas con las que Ariana Richards se despide de Sam Neill (@arianarichards / Instagram)

La segunda imagen muestra a los actores en el rodaje de la película Jurassic Park de 1993, se trata de aquella escena en la que el Dr. Alan Grant tapa la boca a Lex Murphy.

Como recordaremos, después de que el T. Rex ataca los autos, Sam Neill saca a Ariadna Richards de un vehículo destrozado.

Cuando ella comienza a gritar aterrorizada al ver como el dinosaurio se acerca, él le tapa la boca y le pide que no haga ruido para salvarse del T.Rex.

Aunque el personaje del Dr. Alan Grant era alguien no muy afín a los niños, en la vida real Sam Neill se comportó de forma cariñosa y atentan compañeros de rodajes, incluida Ariana Richards.

Las fotos inéditas con las que Ariana Richards se despide de Sam Neill (@arianarichards / Instagram)

Josep Mazello también se despidió de Sam Neill

Por su parte, Joseph Mazzello, quien interpreto a Tim Murphy, hermano menor de Lex, también reaccionó en redes a la muerte de Sam Neill.

Mediante un video, el actor dijo estar sorprendido por la noticia, pese a que seguía de cerca su estado de salud en los últimos años.

De igual forma, confesó que siempre tuvo la esperanza de trabajar con Sam Neill de nuevo pero no pudo darse otra colaboración.