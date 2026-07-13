Emotiva despedida de Jeff Goldblum y Laura Dern a Sam Neill

Tras la muerte de Sam Neill a los 78 años, sus compañeros de Jurassic Park, Jeff Goldblum y Laura Dern, compartieron emotivos mensajes en redes sociales.
“Comienza la próxima gran aventura. Amor, siempre y para siempre”.Laura Dern y Jeff Goldblum
Laura Dern lo recordó como su “amigo de toda la vida” y el galán de sus “sueños”, mientras Jeff Goldblum publicó una historia junto a ambos cantando Blackbird de The Beatles.
La amistad entre los tres trascendió la pantalla y se fortaleció durante el rodaje de Jurassic World: Dominion.
Steven Spielberg y Colin Trevorrow también lamentaron la partida del actor.
Jeff Goldblum y Laura Dern despiden al actor Sam Neill
Los actores Jeff Goldblum y Laura Dern reaccionaron a la triste noticia de la repentina muerte de Sam Neill.
Laura Dern también dedicó un conmovedor mensaje para Sam Neill, asegurando que el actor fue su “amigo de toda la vida” y el galán de sus “sueños”.
“Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me demostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sutil. Era un caballero auténtico y noble, el galán de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant."Laura Dern
Por su parte, Jeff Goldblum compartió una emotiva historia en la que que aparece en compañía de Laura Dern y Sam Neill cantando frente a un piano el tema Blackbird de The Beatles.
La amistad de Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill trascendió más allá de la pantalla.
Su relación se mantuvo a lo largo de las décadas y los fans siempre los recodarán por sus papeles del Dr. Alan Grant, Dr. Ian Malcolm y Ellie Sattler.
Durante el rodaje de Jurassic World: Dominion, los actores se unieron más ya que ante la pandemia por Covid-19 tuvieron que vivir juntos en el mismo hotel por seguridad.
Tras darse a conocer la muerte de Sam Neill a los 78 años, Jeff Goldblum y Laura Dern reaccionaron en redes, lamentado su partida.
A los mensajes de despedida, también se han sumado el director Steven Spielberg, director de Jurassic Park, quien reconoció el legado de Sam Neill en la franquicia y el cine.
De igual manera, Colin Trevoroow de Jurassic World: Dominion lamentó la pérdida y calificó a Sam Neill como un “amigo y colaborador” que les dio fuerza en momentos complicados.