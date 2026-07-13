Tras la muerte de Sam Neill a los 78 años, sus compañeros de Jurassic Park, Jeff Goldblum y Laura Dern, compartieron emotivos mensajes en redes sociales.

“Comienza la próxima gran aventura. Amor, siempre y para siempre”. Laura Dern y Jeff Goldblum

Laura Dern lo recordó como su “amigo de toda la vida” y el galán de sus “sueños”, mientras Jeff Goldblum publicó una historia junto a ambos cantando Blackbird de The Beatles.

La amistad entre los tres trascendió la pantalla y se fortaleció durante el rodaje de Jurassic World: Dominion.

Steven Spielberg y Colin Trevorrow también lamentaron la partida del actor.

Emotiva despedida de Jeff Goldblum y Laura Dern a Sam Neill (@jeffgoldblum / Instagram)

Jeff Goldblum y Laura Dern despiden al actor Sam Neill

Los actores Jeff Goldblum y Laura Dern reaccionaron a la triste noticia de la repentina muerte de Sam Neill.

Laura Dern también dedicó un conmovedor mensaje para Sam Neill, asegurando que el actor fue su “amigo de toda la vida” y el galán de sus “sueños”.

“Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me demostró la profundidad de la lealtad, la protección y el amor, siempre con un ingenio sutil. Era un caballero auténtico y noble, el galán de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant." Laura Dern

Emotiva despedida de Jeff Goldblum y Laura Dern a Sam Neill (@lauradern / Instagram)

Por su parte, Jeff Goldblum compartió una emotiva historia en la que que aparece en compañía de Laura Dern y Sam Neill cantando frente a un piano el tema Blackbird de The Beatles.

La amistad de Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill trascendió más allá de la pantalla.

Su relación se mantuvo a lo largo de las décadas y los fans siempre los recodarán por sus papeles del Dr. Alan Grant, Dr. Ian Malcolm y Ellie Sattler.

Emotiva despedida de Jeff Goldblum y Laura Dern a Sam Neill (@jeffgoldblum / Instagram)

Durante el rodaje de Jurassic World: Dominion, los actores se unieron más ya que ante la pandemia por Covid-19 tuvieron que vivir juntos en el mismo hotel por seguridad.

Tras darse a conocer la muerte de Sam Neill a los 78 años, Jeff Goldblum y Laura Dern reaccionaron en redes, lamentado su partida.

A los mensajes de despedida, también se han sumado el director Steven Spielberg, director de Jurassic Park, quien reconoció el legado de Sam Neill en la franquicia y el cine.

De igual manera, Colin Trevoroow de Jurassic World: Dominion lamentó la pérdida y calificó a Sam Neill como un “amigo y colaborador” que les dio fuerza en momentos complicados.