Pepe Aguilar -de 57 años de edad- quien respondió a los comentarios de los haters, se encuentra listo para sus conciertos en Los Ángeles, California.

El cantante compartió en Instagram su ubicación en medio de la controversia que envuelve a su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar esta en Los Ángeles, desde donde lee y responde a los haters

Pepe Aguilar dejó entrever que ninguna polémica arruinará sus conciertos en Los Ángeles, California.

“Qué onda jóvenes, vean que chida vista”, se escuchó decir Pepe Aguilar en una nueva publicación en Instagram.

Pepe Aguilar compartió que se encuentra alojado en el Hollywood Roosevelt Hotel, esto a solo un día de sus conciertos en Hollywood Bowl.

El cantante, quien está respondiendo los comentarios de usuarios, mostró una de las avenidas representativas de Los Ángeles.

Pepe Aguilar se mostró con una actitud positiva en medio de la nueva controversia enfrentan Ángela Aguilar -de 21 años de edad- y Christian Nodal.

“Miren qué padre esta”, dijo Pepe Aguilar al mostrar más vistas de su cuarto.

Pepe Aguilar junto con sus hijos, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, darán dos conciertos como parte de su gira Los Aguilar Sinfónico.

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar presentan “Los Aguilar” sinfónico

Pepe Aguilar se subirá al escenario del Hollywood Bowl para ofrecer dos conciertos con sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Esto como parte de su show familiar Los Aguilar en formato sinfónico, el viernes 15 y sábado 16 de agosto de 2025 en Los Ángeles, California.

La dinastía Aguilar unirán sus voces para ofrecer un recorrido musical, acompañado por la majestuosa Orquesta del Hollywood Bowl.

Este concierto, que promete poner en alto a México, contará con presentaciones individuales de sus hijos.

Con este concierto, los Aguilar buscan reafirmar su status en el regional mexicano en medio de la polémica que rodea a Ángela Aguilar y su esposo .

Pepe Aguilar responde a críticas tras entrevista de Christian Nodal en Youtube

Pepe Aguilar hizo frente a las críticas a la recientes declaraciones de Christian Nodal en entrevista con Adela Micha.

El cantante respondió a los internautas en nombre de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar recurrió a su ultima publicación en Instagram para contestar de manera sarcástica e irónica a los haters.

“No llena por soberbio, ya no tiene esa luz, perdieron el encanto”, comentó un usuario sobre el cantante.

Enseguida, Pepe Aguilar respondió: “Me caes bien por argüendera”.