Maribel Guardia quiso mostrar sus condolencias por la muerte de Andrés García, pero terminó haciendo un Ari Telch al elegir la foto más inoportuna para despedirse del actor.

El martes 4 de abril murió Andrés García a los 81 años de edad, por lo que sus compañeros y amigos comenzaron a dedicarle mensajes en redes sociales.

Así fue el caso de Maribel Guardia -de 63 años de edad- quien trabajó con Andrés García en la película Pedro Navajas.

Sin embargo, la actriz fue criticada por hacer un Ari Telch y compartir una fotografía poco apropiada para despedir a Andrés García.

Maribel Guardia y Andrés García en Pedro Navajas (Especial )

Maribel Guardia quiso ser la protagonista en la sensible muerte de Andrés García

Andrés García y Maribel Guardia compartieron crédito en la obra ‘Una pareja dispareja’, por lo que su relación era amigable y la actriz mencionó que era amiga del actor.

Es por eso que Maribel Guardia compartió un mensaje de despedida para Andrés García en Instagram.

“Mi querido amigo Andrés García hoy te tocó trascender. Los que continuamos en este camino hermoso que es la vida. Te extrañaremos y te recordaremos a través de todo el legado artístico que dejas. Descansa en Paz. Mi más sentido pésame a tu esposa e hijos” Maribel Guardia

Maribel Guardia compartió dos fotografías de cuando trabajó en la obra de teatro junto a Andrés García, pero llamó la atención que en la segunda imagen ella era la protagonista .

En la foto se ve a Andrés García de fondo, mientras Maribel Guardia era quien sobresalía en la imagen, situación que fue criticada en redes sociales.

Incluso, compararon la publicación de Maribel Guardia con la de Ari Telch, quien despidió a Rebecca Jones con una imagen donde la besaba apasionadamente.

Critican a Maribel Guardia por compartir una foto inapropiada para despedir a Andrés García

Los seguidores de Maribel Guardia no tardaron en señalar que la fotografía compartida para despedir a Andrés García, no era la adecuada.

Es por eso que la actriz se vio obligada a limitar los comentarios, pues hubo quien la criticó por honrar al actor hasta que murió.

“Lo hubieras puesto mejor cuando aparece en Pedro Navajas”, “Por qué no fue a verlo cuando más lo necesitaba” y “Ahora serás la nueva Chabelo”, fueron algunos de los comentarios.

Maribel Guardia manifestó en varias entrevistas que le tenía gran cariño a Andrés García, pero no se había podido comunicar con él para saber de su salud.

Ahora, la actriz quiso despedir a su compañero con tierno mensaje, pero la fotografía no fue la mejor para recordar a Andrés García.