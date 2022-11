Andrés García y su estado de salud deplorable han levantado alertas desde hace varias semanas, sobre todo porque ahora es uno de sus hijos quien ha hablado.

Mientras Margarita Portillo, su esposa de quien se desconoce su edad, es quien cuida de él, ha sido el propio primer actor quien asegura que nunca recibe una llamada de sus hijos.

E incluso, ante los múltiples cambios en su herencia, se sabe que Andrés García de 81 años de edad, ya heredó en vida a Margarita Portillo y Rosita, una de sus hermanas.

Pero ¿qué pasa con los hijos de Andrés García? Te contamos quiénes son sus tres hijos reconocidos, a los que acusa de estar totalmente desentendidos del actor.

Ellos son los 3 hijos de Andrés García

Desde hace varios semanas e incluso meses ha alertado que Andrés García tiene altibajos de salud, pero la última sobredosis de cocaína que vivió hizo que uno de sus hijos hablara.

Sin embargo, hay dos de ellos que se han mantenido en silencio pese a las complicaciones que el primer actor ha tenido.

Te presentamos a los tres hijos de Andrés García:

Andrés García Vale de 54 años de edad

Leonardo García Vale de 49 años de edad

Andrea García Ampudia de 46 años de edad

Asimismo, se sabe que Andrés García ‘adoptó’ simbólicamente a Andrés, el hijo que Margarita Portillo ya tenía cuando se casó con el actor.

Andrés García y su esposa Margarita Portillo (@andresgarciatvoficial/Instagram)

Según información de un periodista cercano al actor, este ‘hijo’ es con quien más tiene comunicación e incluso “ve a los hijos de este como su nieto y hasta le dicen abuelo”.

Sin embargo, fue Leonardo García quien recientemente habló y señaló a la esposa de su padre de tener un interés por su dinero. En cambio su hermano Andrés ‘Andresito’ García, se mantiene en silencio.

Tanto Leonardo García como Andresito García o Andrés García Jr., en un principio comenzaron como actores, pero ahora se dedican a los negocios.

Leonardo García, Andrés García Jr. y su mamá Sandra Vale. (@leonardogarciaof)

Sobre Andrea García, esta sí era conocida en el mundo del espectáculo en México, pero desde hace varios años solo se desempeña en Estados Unidos como una orgullosa latina.

Andrea García, hija de Andrés García. (@realandreagarcia)

Estos tres hijos del actor son de dos parejas distintas, siendo Andrea García la media hermana de los dos primeros.

Andrés García también tendría un hijo no reconocido con una vedette

Andrés García siempre ha difundido haber estado con 800 mujeres e incluso dice que luego de ello “perdí la cuenta”, por lo que un hijo no reconocido no sería una sorpresa.

Según Lyn May de 69 años de edad, Andrés García tuvo un hijo con una vedette de nombre Melina May, de donde se procreó su ahora llamado “hijo no reconocido”.

Aunque en un principio el hijo no reconocido de Andrés García se desentendió de dar su identidad, posteriormente reveló llevar por nombre Eric García (se desconoce su edad).

Este supuesto primogénito trabaja en la Asociación Nacional de Actores (Anda) y de las pocas declaraciones que ha dado fue “tiene años que no veo a Andrés García”.

Con información de ‘Unicable’.