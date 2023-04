Leonardo García habría expresado vergüenza y cierto grado de indiferencia en el funeral de su papá Andrés García, quien murió el martes 4 de abril en Acapulco.

Así lo afirma la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, quien analizó el comportamiento de Leonardo García momentos previos a despedirse del primer actor.

El actor de 50 años sorprendió a la prensa la tarde del 5 de abril, al acudir al funeral de Andrés García, pues muchos pensaban que no se presentaría.

Esto, por los problemas que tuvieron en los últimos meses.

Leonardo García supo dejar a un lado las fuertes declaraciones que hizo en contra suya Andrés García, para acudir a su casa de Acapulco y darle el último adiós.

Leonardo García llegó acompañado de Sandra Vale, su mamá y primera esposa de Andrés García.

A su llegada lo abordó el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien fue el primero en obtener las declaraciones de Leonardo García.

Este momento fue analizado por Maryfer Centeno, quien destacó que Leonardo García miraba hacia abajo , lo que dijo, es señal de vergüenza y en algunos momentos de indiferencia.

“(Leonardo García) mira hacia abajo, mirar hacia abajo es vergüenza, entonces hay momentos donde va a reflejar indiferencia y en momentos donde va a reflejar vergüenza; cuando miramos hacia abajo no no es indicador de mentiras es un mito y una cree una creencia extendida lo que sí es un indicador de vergüenza”

Maryfer Centeno también señaló que Leonardo García se mostró a la defensiva, tenso e incómodo.

Estas emociones, destacó la experta, llevaron a Leonardo García a enseñar los dientes cuando los reporteros le preguntaron por los problemas que tuvo con su papá.

La también grafóloga destacó que Leonardo García no lució muy triste, lo que consideró comprensible por la difícil relación que tuvo con Andrés García.

“Definitivamente esto no se acabó bien; incluso enseña los dientes mientras Gustavo Adolfo le hace la pregunta… enseña los dientes, reflejando un gesto a la defensiva… Muy triste no se ve, evidentemente, pero hay que tomar en cuenta que no es una relación cercana, hubiera resultado atípico que Leonardo llegara llorando y dando de gritos”

Maryfer Centeno