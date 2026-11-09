La muerte de la actriz María Alicia Delgado fallecida el 4 de noviembre de 2026 a los 77 años de edad, estuvo marcada por una polémica foto que pidió estuviera encima de su ataúd.

María Alicia Delgado quiso asegurar que esta fotografía estuviera presente en su funeral por todos aquellos que decidieran ponerse a rezar en su ataúd, pese a que ella no era religiosa.

María Alicia Delgado eligió su foto levantando dedo para su funeral

La actriz María Alicia Delgado causó polémica hasta en su funeral por la foto que decidió que quería estuviera en su ataúd como la principal.

Según cuentan los famosos que trabajaron con María Alicia Delgado, si algo la caracterizaba era su buen sentido del humor, pero también su lenguaje “fluido”, es decir, las groserías que no faltaban en sus palabras.

Sumado a un contexto en el que la actriz y comediante ya planeaba junto a Yodi Marcos, la expareja de Carlos Bonavides, su funeral, María Alicia Delgado le pidió colocar su fotografía pintando dedo encima de su ataúd.

La fotografía que María Alicia Delgado eligió para su funeral. (@MerGarza)

En comentarios de Yodi Marcos, la actriz le pidió hacer eso excusando que como no era religiosa, quería que las personas que estuvieran rezando frente a su ataúd recibieron la seña.

Según cuenta Tadeo Bonavides, él le tomó la fotografía en 2025, siendo que cuando recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas, María Alicia Delgado le pidió tenerla presente porque la quería en su ataúd.

María Alicia Delgado no quería funeral, pero Yodi Marcos la convenció

Sumado al detalle de la fotografía, se reveló que María Alicia Delgado también se negaba a tener un funeral, pero Yodi Marcos la convenció asegurándole que amigos y medios iban a querer hacer una cobertura por la importancia de su trabajo en la televisión.

Aunque María Alicia Delgado accedió, a lo que se negó fue a que abrieran su ataúd.