Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco, respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego a quien llamó “buitre sin valores” por incluír en una serie de preguntas un cuestionamiento por la muerte de dos colaboradores de Clara Brugada.

“Lo que le queda es tirar lodo… mentir para dañar la imagen publica de sus adversarios… a diferencia de él, nosotros sí tenemos un proyecto…” Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán dijo que los cuestionamiento de el dueño de TV Azteca son parte de la guerra sucia contra el movimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aún así, decidió responderle.

El político de Morena aseguró que su viaje a Japón lo pagó con el dinero de su trabajo y que él si paga impuestos, como respuesta parte de la serie de preguntas que hizo Ricardo Salinas Pliego.

López Beltrán llama “buitre sin valores” a Ricardo Salinas Pliego

Andrés Manuel López Beltrán llamó “buitre sin valores” a Ricardo Salinas Pliego por cuestionarlo sobre qué pasó con la investigación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada.

El aspirante a diputado federal por Morena reclamó a Salinas Pliego que haga uso político de un asesinato que les duele mucho en el movimiento pues no merecían los que les pasó.

“Esta pregunta lo describe de pies a cabeza, tratar de hacer uso político de un hecho tan lamentable no me deja mayor dura, es usted un miserable, una persona sin valores y un buitre. A diferencia de usted, Ximena y Pepe eran personas honestas, alegres, personal comprometidas con las causas justas… gente buena, ellos no merecían lo que les pasó…" Andrés Manuel López Beltrán, aspirante a diputado federal por Tabasco

López Beltrán dijo esperar que las investigaciones den con los autores materiales e intelectuales.

López Beltrán responde preguntas planteadas por Salinas Pliego para despejar “acusaciones sin pruebas”

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Elecciones de Morena, respondió en un video de 34 minutos publicado este 9 de noviembre.

En el video se respondió a 22 preguntas que dejó Ricardo Salinas Pliego, entre ellas las que tienen que ver con Guadalupe Taddei, por qué le retiró la visa Estados Unidos y otras relacionadas con Amilcar Olán vinculadas a contratos con el Tren Maya, Tren Interoceánico, Romedic y más.

López Beltrán justificó que responde a las preguntas planteadas por Ricardo Salinas Pliego con las que dijo busca aclarar lo que de fondo son “acusaciones sin pruebas”.