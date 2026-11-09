La función de despedida de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional dejó uno de los momentos más comentados del espectáculo cuando Danna y Belinda protagonizaron una escena que desató la euforia entre los asistentes.

Danna y Belinda compartieron escenario en esta versión especial del exitoso musical y sorprendieron al público con una interacción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El beso en la boca de Danna y Belinda ocurrió en medio de una de las canciones más emblemáticas de la puesta en escena, reforzando la conexión emocional de sus personajes dentro de la historia.

¿Por qué Danna besó a Belinda en Mentiras All Stars?

El beso entre Danna y Belinda ocurrió durante el número musical de “Amiga mía”, en el que Danna interpreta a Yuri y Belinda da vida a Daniela, y en medio de la presentación, Danna se acercó a su compañera, tomó su rostro y la besó frente al público.

Danna besa a Belinda en Mentiras All Stars y su reacción sorprende al público (Especial )

La reacción de Belinda llamó especialmente la atención, pues aparentemente no esperaba el gesto y se echó ligeramente hacia atrás, aunque continuó con la interpretación; los videos grabados por los asistentes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

El acercamiento también tiene un contexto dentro de la historia de Mentiras: Yuri está enamorada de Daniela, aunque durante buena parte de la trama mantiene sus sentimientos en secreto.

¿Qué dijeron las redes sociales sobre el beso de Danna y Belinda?

Los internautas reaccionaron con entusiasmo al momento del beso entre Danna y Belinda y destacaron tanto el beso como la expresión de sorpresa de Belinda, y entre los comentarios que circularon aparecieron frases como “la tensión” y “ahora sí pasó”.

Hasta el momento, ni Danna ni Belinda ha emitido declaraciones públicas sobre el beso que ambas compartieron en Mentiras All Stars, cuya presentación marcó el cierre de esta etapa en el Auditorio Nacional, dejando uno de los momentos más comentados del espectáculo.