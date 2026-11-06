Feid anunció su regreso a México para 2027. Te compartimos fechas, precios de boletos y preventa.

Serán tres conciertos los que dará el cantante Feid, conocido mundialmente como Ferxxo, con su gira THE GREEN STAR Tour 2027, la cual visitará:

Monterrey

Guadalajara

CDMX

Fecha para Feid 2027 en Monterrey

El concierto de Feid en Monterrey será el miércoles 5 de mayo 2027.

La cita es en la Arena Monterrey, en punto de las 8:00 de la noche.

Feid (@feid / Instagram )

Fecha para Feid 2027 en Guadalajara

En Guadalajara, el concierto de Ferxxo está programado para el jueves 13 de mayo 2027.

El recinto donde se presentará Feid es la Arena VFG a las 8:00 de la noche.

Fecha para Feid 2027 en CDMX

La tercera parada de THE GREEN STAR Tour 2027 de Feid será el viernes 21 de mayo en la Ciudad de México.

El concierto del cantante de está programado para celebrarse en el Palacio de los Deportes a las 8:00 de la noche.

Feid, cantante colombiano (@feid / Instagram)

Precio de boletos para Feid en México 2027

Por el momento, no se han revelado los precios de boletos para los conciertos de Feid en México.

El costo de las entradas podría ir de los 1,800 a los 4,500 pesos. Todo dependerá de la zona que se elija.

Feid en México 2027: fechas, precios de boletos y preventa (@ocesa_total / X)

Preventa para Feid en México 2027

La preventa para Feid en CDMX y Guadalajara será vía Ticketmaster; en Monterrey los boletos se adquirirán en SuperBoletos.

Venta Beyond: lunes 9 de noviembre a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: lunes 9 de noviembre a las 11:00 a.m.

Preventa Banamex: martes 10 de noviembre a las 11 a.m.

Venta a Fans: miércoles 11 de noviembre a las 10:00 a.m.

Venta General: jueves 12 de noviembre a las 10:00 a.m.

Para poder acceder a la Venta a Fans tendrás que registrarte en el sitio https://elgreenprint.com/ antes del 9 de noviembre a las 10:00 p.m.

Cuando te des de alta recibirás los enlaces para la preventa de entradas.