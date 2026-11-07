Rafael Delgado, hijo de María Alicia Delgado, habló por primera vez tras la muerte de la actriz y agradece el apoyo que ha recibido.

María Alicia Delgado era madre de un joven de 29 años, quien padece una discapacidad auditiva desde que tenía un año de edad.

Rafael, hijo de María Alicia Delgado, rompe el silencio tras su muerte

Durante el funeral de María Alicia Delgado, Rafael habló con los medios y expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido tras la muerte de su madre.

“Esto es muy difícil para mí. Mi mamá y yo hablamos muchas cosas. Muchas gracias a todos”, expresó Rafael Delgado tras la muerte de su mamá.

En el mismo encuentro con la prensa, Carlos Bonavides mencionó que María Alicia Mercado le pidió que estuviera al pendiente de su hijo y dejó como albacea a una de sus sobrinas.

Rafael no vivirá con la familia de Carlos Benavides, ya que tiene una vida independiente.

María Alicia Delgado continuaba trabajando para apoyar a su hijo

María Alicia Delgado narró en diversas ocasiones el nacimiento prematuro de su hijo, a quien dio a luz a los 5 meses.

El hijo de María Alicia Delgado fue sometido a una cirugía de corazón abierto y otros tratamientos.

Rafael perdió la audición cuando tenía 1 año de edad, pero aprendió a hablar gracias a la estimulación temprana.

María Alicia Delgado llegó a mencionar que ella no pensaba en retirarse, ya que seguía apoyando con su tratamiento médico a su hijo.

La actriz también pagaba los estudios de su hijo y reveló que Rafael trabajaba por las noches.

María Alicia Delgado padecía cáncer de páncreas y mantenía su enfermedad en secreto; debido a su miedo a los médicos, la actriz se negó a tomar quimioterapia.