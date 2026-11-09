El paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúa este lunes 9 de noviembre de 2026, pese a los acuerdos alcanzados durante el fin de semana entre representantes sindicales y autoridades.

Los trabjadores mantienen sus exigencias para levantar la suspensión de actividades y regresar a sus puestos de trabajo.

El conflicto comenzó por el rechazo de los trabajadores a un nuevo esquema de evaluación contemplado en la Ley de Carrera Judicial, cuyos lineamientos consideraron poco claros y con criterios subjetivos para calificar su desempeño.

Entre las principales inconformidades señalaron que las evaluaciones extraordinarias contemplaban la opinión de sus superiores y compañeros de trabajo, por lo que sus resultados podrían poner en riesgo su permanencia laboral.

La protesta se extendió a cerca de 17 estados de la República, donde trabajadores del PJF manifestaron su rechazo a los nuevos lineamientos.

Además, consideran injusto que el esquema de evaluación no aplique los mismos criterios para quienes ingresaron mediante la carrera judicial y para quienes llegaron a sus cargos por elección popular.

¿Qué piden los trabajadores del Poder Judicial para regresar a trabajar este 9 de noviembre?

Pese al diálogo sostenido durante el fin de semana entre autoridades y representantes sindicales, varias sedes y edificios judiciales amanecieron cerrados y con candados este lunes 9 de noviembre.

La representación de los trabajadores acordó mantener la suspensión pacífica de actividades hasta que los acuerdos alcanzados se publiquen oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Patricia Aguayo, secretaria de Tribunal de Circuito y vocera del movimiento, explicó que la publicación en el DOF es indispensable, debido a que este órgano oficial otorga validez jurídica a los acuerdos y establece su entrada en vigor.

Para dar por concluido el paro del Poder Judicial y reanudar las actividades, los trabajadores exigen que la publicación oficial incluya dos puntos fundamentales:

1. Eliminar el carácter punitivo de las evaluaciones: Los trabajadores exigen que se establezca explícitamente que las evaluaciones no podrán derivar en sanciones, despidos ni pérdida del empleo.

El esquema anterior contemplaba otorgar cédulas de permanencia por dos años a quienes aprobaran satisfactoriamente la evaluación y por un año a quienes obtuvieran una aprobación intermedia. En caso de reprobar, los trabajadores podían ser sometidos a exámenes extraordinarios o procesos de revisión interna.

2. Eliminar los porcentajes de evaluación subjetiva: Otra de las exigencias consiste en retirar el 30% de la calificación total que dependía de opiniones personales: el 22.5% correspondiente al jefe directo y el 7.5% asignado a los compañeros de trabajo.

Los trabajadores argumentan que la evaluación de su desempeño técnico no debe depender del criterio personal de sus superiores, especialmente cuando pueden existir diferencias o conflictos derivados de negarse a actuar al margen de la ley o de la jurisprudencia.

¿Qué pasará con los juzgados afectados por el paro del Poder Judicial?

Este lunes 9 de noviembre se reportaron 40 sedes judiciales en paro, distribuidas en los 32 circuitos judiciales del país.

Sin embargo, incluso después de que las modificaciones se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, el regreso a las actividades no será automático ni inmediato.

Los trabajadores deberán realizar asambleas y reuniones de consenso a nivel nacional para revisar y validar el contenido del documento oficial antes de determinar el levantamiento de la protesta.

Por ahora, el retraso en la publicación de los acuerdos mantiene paralizadas diversas sedes judiciales en entidades como Ciudad de México, Jalisco, Durango y Estado de México.