Andrés García, el eterno galán del cine y la televisión mexicana que murió el 4 de abril, tuvo al menos 5 romances y novias del mundo del espectáculo. ¿Quiénes fueron?

En vida, Andrés García presumió de haberse involucrado con cientos de hermosas mujeres, a quienes siempre consideró su debilidad.

Por eso, Andrés García reconoció que todas sus relaciones, incluso sus matrimonios, duraron muy poco, ya que cada vez que una hermosa mujer bella llegaba a su vida, terminaba siendo infiel.

“Fui infiel, por eso tenía los pleitos y las separaciones, pero he tenido mujeres muy bellas, muy hermosas, muy encantadoras. Me casé con varias de ellas y con otras no me casé porque estaba ya casado, pero vivía con ellas”

Esto sucedió incluso cuando Andrés García tuvo por pareja a las famosas más bellas del momento, entre las que estuvieron:

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Andrés García confesó que la modelo Carmen Campuzano, con quien anduvo a finales de los años 90, fue “un gran amor en su vida”.

En ese entonces, Carmen Campuzano era considerada una de las modelos más cotizadas de México y Andrés García seguía siendo un galán muy asediado.

Bastó con verse una vez para quedar flechados, según confesó Andrés García, quien calificó su relación con la modelo como muy pasional.

Andrés García reveló que Anel Noreña fue una de sus novias famosas, sin embargo, el amorío duró poco porque ella no pudo con su fama de mujeriego y lo terminó.

Pese a ello, Andrés García y Anel Noreña quedaron en tan buenos términos, que él le ayudó a emparejarse con José José, quien en ese entonces apenas iniciaba su carrera como cantante.

Anel Noreña me dijo, “Mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Ayúdame. Yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo que me interesa y que yo sé que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él”

En marzo de 2021, tras la muerte de Isela Vega, Andrés García reveló que tuvieron un romance en su juventud.

El amorío parece haber durado poco, tras decubrir que se llevaban mejor como amigos, según contó Andrés García.

Otra de las famosas que fue pareja de Andrés García fue la recientemente fallecida Irma Serrano, quien según confesó el actor, no quedó muy conforme con su relación.

Y es que, ella esperaba mucho sexo de su parte, pero él, dijo Andrés García, estaba fascinado con su personalidad y le gustaba más platicar con ella.

“Lo que no hubo fue mucho sexo, a mí me entretenía Irma, me caía muy bien, era entretenida y me hacía reír mucho. Ella hasta incluso me lo reclamó. En buena onda, yo me dormía comiendo palomitas de maíz y en la cama. Me decía: ‘bueno cabrón, yo te traigo a la cama para coger y tú te duermes’; es que me entretenía hablar más con ella y sí, tuvimos algo de sexo, pero no mucho”

