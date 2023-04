Andrés García murió ayer 4 de abril a los 81 años de edad, luego de haber estado delicado de salud por varios meses. Hoy será su funeral y estas dos canciones no pueden faltar.

Si algo dejó en claro Andrés García a sus allegados, son las canciones qué quería se escucharán el día que la muerte llegara por él.

Te compartimos cuáles son estas dos canciones que Andrés García pidió para el día de su funeral; incluso una se la tocaron en vivo ya en su vejez.

Andrés García fue preciso con la forma en que quería que fuera su funeral, mismo que hoy 5 de abril se llevará a cabo en la casa de su esposa Margarita Portillo en Acapulco.

Debido a que Andrés García vivió los últimos cinco meses y medio en la casa de Margarita Portillo, su última esposa de 59 años de edad, a su cuidado, ahí se hará el funeral.

En este funeral se espera que se escuche “Amor Eterno”, canción compuesta y cantada por Juan Gabriel, pues el propio Andrés García la pidió para su despedida.

“Amor Eterno” es solo una de las canciones más famosas de Juan Gabriel, el fallecido cantante de 66 años de edad, y esta habla de la despedida a un ser querido muerto.

Esta canción se lanzó en 1984, sin embargo, fue escrita por ‘El divo de Juárez’ tras recibir la noticia de la muerte de su mamá.

Debido a la muerte de la mamá de Juan Gabriel, que pasó en 1974, el cantante dedicaba “Amor Eterno” a todas las progenitoras que asistían a su concierto.

Esta se ha calificado como una canción para despedir a los seres queridos, tal como la pidió Andrés García.

Así como Andrés García quería que le tocaran -el día de su funeral- “Amor Eterno” de Juan Gabriel, también pidió una cantada por Germán Lizárraga, hablamos de “Casquillos De Mi Cuerno”.

En uno de los videos que Andrés García hacía para su canal de YouTube, el actor confesó que deseaba que le pusieran “Casquillos De Mi Cuerno”, el día de su funeral.

Y como es una canción poco conocida, le cuestionaron el autor y apuntó “Margarita sabe de quién es”, a lo que su esposa confirmó y detalló:

Incluso, cuando Germán Lizárraga -de 85 años de edad- se enteró de ello, asistió a su casa y grabaron un video especial de Andrés García que fue publicado hace 5 meses.

Esta canción era tan especial para Andrés García que ayer -4 de abril- en su lecho de muerte, su esposa se la puso tal como él quería.

“Casquillos de mi Cuerno” habla de la muerte de un hombre bien aguerrido y la forma en que deseaba que lo despidieran en su funeral.

“Yo no quisiera morirme pero eso a todos nos pasa, por eso cuando me muera que me velen en mi casa y no me anden con papelitos, entiérrenme con la banda”.

Letra de Casquillos de mi Cuerno.