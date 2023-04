Leonardo García intentó despedirse de Andrés García, pero la mala noticia le llegó antes: “se me adelantó”, confesó el actor al llegar a su funeral.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte de Andrés García a los 81 años de edad, muchos se cuestionaron sobre si sus hijos llegarían a despedirse.

En medio de todas las especulaciones sobre si se habría reconciliado con Andrés García, Leonardo García -de 50 años de edad- llegó a despedirse de su papá.

Leonardo García confesó que Andrés García se encontraba sufriendo mucho e incluso él ya se quería ir, por lo que “le da gusto” que ya se encuentre descansando.

Leonardo García intentó despedirse de Andrés García pero no llegó a tiempo

El 4 de abril se confirmó la muerte de Andrés García a los 81 años de edad, en su residencia ubicada en Acapulco, Guerrero.

Desde hace varios meses, Andrés García se encontraba enfrentando algunos problemas en su salud debido a la cirrosis hepática que se le detectó.

Pesé a su delicado estado de salud, Andrés García no pudo reconciliarse con sus hijos , con quienes se encontraba distanciado por diferentes circunstancias.

En medio de toda la polémica, se esperaba que Leonardo García pudiera llegar al funeral de Andrés García, ya que no se había pronunciado a través de sus redes sociales.

Andrés García y Leonardo García. (Agencia México )

Leonardo García se hizo presente en el funeral de Andrés García y, en entrevista con el programa ‘El Gordo y la Flaca’, confesó que había intentado despedirse de su padre.

Visiblemente triste, Leonardo García confesó que había llegado el día de ayer para verlo, pero su tía Rosita le comunicó la noticia de que Andrés García había muerto.

“Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó, se me adelantó, yo salí muy temprano el día de ayer, y venía yo directo para acá y luego me habló mi tía Rosita y me dio la noticia” Leonardo García

Leonardo García señaló que en ese momento prefirió irse a su casa para poder despedirse de su padre como se debe.

“Entonces ya me quedé yo en mi casa, y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe” Leonardo García

Leonardo García confiesa que Andrés García ya se quería ir porque estaba sufriendo mucho

En entrevista con varios medios de comunicación, Leonardo García confesó que la muerte de Andrés García fue lo mejor.

Ya que en el último año, Andrés García ya estaba sufriendo mucho.

“No, obviamente ya lo veíamos venir desde hace algunos años, la verdad, yo creo que fue lo mejor porque el último año ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que él ya se quería ir” Leonardo García

Leonardo García destacó que lamentablemente ya no pudo hablar con Andrés García por su delicado estado de salud, pero le escribió mensajes que le hacían llegar a su papá.

“Es que ya no podía hablar con él, pero le mandé a dar unos mensajes y se los dieron” Leonardo García

Al ser cuestionado sobre si se arrepentía de no haberse despedido de su papá, Leonardo García señaló que sí, aunque puntualizó que se encuentra en paz.

Leonardo García está confiado en que Andrés García siempre supo que lo quería mucho y nada pudo cambiar esa situación.

“Pues él… de alguna forma estamos conectados y él sabe que se fue en paz y yo también estoy en paz […] Él lo sabe muy bien, nos quisimos mucho y me da gusto que ya haya descansado porque la verdad él ya estaba sufriendo demasiado. Él me decía algunos meses atrás ‘yo ya me quiero ir’” Leonardo García

Leonardo García, hijo de Andrés García. (@leonardogarciaof / Tomada de video)

En su conversación, Leonardo García confesó que ambos tenían un carácter muy fuerte, pero siempre supieron que el amor estaba ahí.

“El amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá” Leonardo García

Al ser cuestionado sobre sus hermanos, Leonardo García señaló que sabía que Andrés García estaba viendo si podría llegar; ya que maneja una cadena de joyería muy importante.

Leonardo García puntualizó que su hermano Andrés no podía dejar su trabajo de la noche a la mañana, pero que iba a hacer todo lo posible.

“Con Andrés sí, está viendo su puede venir para acá, pero como él maneja una cadena de joyería muy importante no podía dejarlo así porque pues es su trabajo y no es en México, es en Estados Unidos, entonces como no sabíamos si era real, si no era real, porque llevaba mucho tiempo que sí, que no, no podía él dejar un puesto tan importante” Leonardo García

Así fue la llegada de Leonardo García al funeral de Andrés García

El programa Despierta América compartió las imágenes de la llegada de Leonardo García a la casa de Margarita Portillo, para despedirse de Andrés García.

En medio de todos los medios, Leonardo García se abrió paso para poder llegar al féretro donde estaba Andrés García.

Leonardo García tuvo una pequeña charla con Margarita Portillo, antes de llegar a despedirse de su papá.

El actor llegó acompañado de su madre, Sandra Vale, quien procreó dos hijos con el intérprete de ‘Pedro Navajas’.