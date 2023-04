Andrés García murió ayer 4 de abril, lleno de males que lo aquejaban, entre ellos las disputas familiares con sus tres hijos de sangre:

Andrés García Jr. de 54 años de edad

Leonardo García de 50 años de edad

Andrea García de 47 años de edad

Pues como sabemos, cuando Andrés García tuvo este mayor problema de salud -por consecuencia de una sobredosis-, fue cuando la familia más se separó.

Ahora que se sabe que hoy 5 de abril, se llevará a cabo el funeral de Andrés García, abierto al público, te contamos qué es lo que se sabe de sus tres hijos y su asistencia.

Andrea García es la primera en despedirse públicamente de Andrés García

De los tres hijos que tuvo Andrés García, su hija menor Andrea García, ha sido la primera y única en pronunciarse públicamente sobre la muerte del actor mexico-dominicano.

Pese a que se sabía que él no quería ni verla e incluso se cree que no está en su testamento, Andrea García se despidió de él, aunque no directamente en su funeral en Acapulco.

La actriz que actualmente reside en Los Ángeles, compartió una fotografía de playas con gaviotas en Instagram, donde le dedicó un mensaje a Andrés García.

“Gracias por las memorias, gracias por todo lo aprendido, espero que las playas de acapulco que tanto amabas sean mas hermosas alla arriba, descanza en paz papa. Gracias a todos por su apoyo y Bendiciones”. Andrea García, actriz.

Andrea García se despide de su papá Andrés García. (@realandreagarcia)

¿Leonardo García llegará al funeral de Andrés García? Su hijo ya está en Acapulco

Como se sabe, el funeral de Andrés García se llevará a cabo hoy en la casa de su esposa Margarita Portillo, en Acapulco; se sabe que Leonardo García ya llegó a la ciudad.

Según información dada por Sale el Sol, Leonardo García llegó desde ayer 4 de abril a Acapulco desde la CDMX, luego de ser avisado de la muerte de su padre.

Sin embargo, hasta las 11:00 am, momento que esta nota se hace pública, Leonardo García no ha aparecido en el funeral de su papá, mismo que empezó a las 9:00 am.

Recordemos que pese al último pleito público entre Andrés García y Leonardo García, por intervención de la esposa del actor, este accedió a ver a su primogénito.

Leonardo García, hijo de Andrés García. (@leonardogarciaof / Tomada de video)

La versión de Margarita Portillo -de 59 años de edad- es que se puso en contacto con Leonardo García, pues quería que este lunes 10 de abril, se reunieran.

Sin embargo, la esposa de Andrés García asegura que Leonardo García le dejó de responder los mensajes de WhatsApp y llamadas.

Cabe destacar que Leonardo García es muy activo en redes sociales, pero no ha compartido mensaje póstumo a la muerte de su papá.

Y Andrés García Jr. ¿Irá al funeral de Andrés García?

¿Y qué pasa con Andrés García Jr., el primer hijo de Andrés García? Al respecto de él, la esposa del actor ya dio su versión de los hechos y una dada por medios de comunicación.

Reporteros cuestionaron a Margarita Portillo sobre la comunicación que pudo haber tenido con Andrés García Jr., y ella negó que esto haya existido.

La viuda confirmó que su esposo también accedió ver a Andrés García Jr., para limar asperezas, sin embargo, no pudo contactarlo nunca.

Andrés García Jr., hijo de Andrés García. (@andres_garcia_jr_official_ / Instagram)

Según la información de los reporteros, Andrés García Jr., descartó ir al funeral en Acapulco, pues aseguró tener un viaje a Italia.

Sin embargo, Margarita Portillo llamó “mentiras” a esta versión y aseguró haber recibido una llamada del hijo de Andrés García, mismo donde se expresaba “cosas muy feas”.

“Miente, miente, miente, él me dijo que no iba a venir a ver, me dijo cosas muy feas, no las voy a repetir (...) no me ofendió, se ofende a sí mismo, cuando digo cosas feas me refiero a referencia de su papá”. Margarita Portillo, esposa de Andrés García.

Públicamente se sabe que su hijo lo visitó por última vez en julio 2022.

Andrea García no quería ni ser vista por Andrés García ¿llegará al funeral?

Andrea García, la única hija y la última que Andrés García tuvo, expresó su deseo de ir a verlo a su funeral, pero aseguró que la esposa de su papá no le respondía.

Aún con pleitos, mismos que se cree ya se habían arreglado, Andrea García expresó durante una alfombra roja ayer 4 de abril, su deseo de ir al funeral de su papá.

Andrea García, actriz hija de Andrés García. (@realandreagarcia)

Sin embargo, reporteros aseguran que la actriz dijo que Margarita Portillo no le había contestado el teléfono.

Ante ello, Margarita Portillo negó que fuera así y dijo que nunca la ha buscado.

Asimismo, dejó en claro que si bien Andrés García quería ver a Leonardo García y Andrés García Jr., para reconciliarse, no dijo lo mismo de Andrea García.

“Para qué, si tiene diez años de no venir a verme. Ahorita que ya me voy a morir viene, no”, fue lo que el actor de ‘Pedro Navajas’ respondió a la sugerencia de su esposa de encontrarse con su hija.

Pese a ello, Margarita Portillo aseguró que cualquiera de los tres que llegara a ir al funeral de Andrés García los dejaría pasar, “claro que pueden pasar”.