Hoy 4 de abril de 2023 se dio a conocer que Andrés García murió a los 81 años de edad en su casa en Acapulco.

La productora Carla Estrada así como el actor Eric del Castillo confirmaron su muerte y compartieron algunas anécdotas con él.

Margarita Portillo, la última esposa de Andrés García, compartió que Andrés García ya no podía ni caminar solo y solicitaba donadores de sangre.

Andrés García ya no puede caminar solo y su esposa pide que oren por él

A través de redes sociales, amigos y familiares de Andrés García comenzaron a darle un último adiós al histrión de cine y televisión conforme la noticia se desarrollaba en esta Semana Santa.

Durante 40 años, Andrés García se coronó como uno de “los grandes” en la industria mexicana del entretenimiento.

Desde hace más de un año, Andrés García enfrentó varios problemas de salud que, incluso, lo llevaron al hospital en más de una ocasión, pues hasta tuvo una sobredosis de cocaína.

Tras la muerte de Andrés García, ocurrida el martes 4 de abril de 2023, vale la pena recordar la exitosa trayectoria artística del actor nacido en República Dominicana naturalizado mexicano.

Tras batallar con su estado de salud se dio a conocer que Andrés García murió a los 81 años de edad, luego de que por última vez su esposa estuviera en busca de donadores de sangre.

Viéndose meramente afectada por los últimos estudios médicos de Andrés García, Margarita Portillo compartió que la hemoglobina del actor estaba demasiado baja.

Por ello, su familia buscaba donadores de sangre, aunque el tipo que requiere es difícil de encontrar, pues es O negativo.

Asimismo, la esposa de Andrés García dijo respecto a su hígado, pues recordemos que tenía cirrosis hepática, “no estaba del todo bien, pero se defendía”.

Finalmente, Margarita Portillo compartió que Andrés García aún tenía esperanza, pues en ocasiones le hablaba de viajar, asegurando que ella respondía positivamente porque no quería afectarlo.

“A veces está pensando y está haciendo planes, yo no le quiero quitar esa ilusión”.

Hoy se dio a conocer que Andrés García murió a los 81 años de edad, luego de que su esposa compartiera que su salud era delicada, aunque ya estaba “limpio”.

Recordemos que meses atrás, además de las peleas con sus hijos, Andrés García estuvo una última vez internado por una sobredosis de cocaína.

A su salida del hospital, Margarita Portillo -de 59 años de edad- se hizo cargo totalmente de él, por lo que fue ella quien estuvo actualizando su estado de salud.

Lo último que compartió la esposa del actor dominicano fue que Andrés García ya no podía ni caminar solo, pues su cuerpo se debilitó debido a que su ingesta de comida disminuyó.

Aunque dijo que sí comía, reconoció que era mucho menos y por ello, ya no soportaba el solo su cuerpo.

Era con ayuda de una silla de ruedas que Margarita Portillo sacaba al actor, cuando él deseaba estar en el patio.

Asimismo, recordó en este anunció que la enfermedad de Andrés García era progresiva, pues ya no tenía cura alguna. En este momento también pidió oraciones por su salud.

El último año de vida de Andrés García fue tormentoso, pues su salud se vio mermada por algunos descuidos que pusieron en peligro su vida.

En enero de 2022, Andrés García tuvo que someterse a una transfusión de sangre debido a que tenía un padecimiento en la médula espinal, que destruía sus glóbulos rojos.

Al mes siguiente -febrero- el actor reveló que padecía leucemia y aseguró que esto se debía a que se automedicaba.

Esta no fue la primera vez que la automeducación perjudicaba la salud de Andrés García, pues en agosto de 2022, se quemó la garganta por hacer gárgaras con isodine.

Fue en abril de 2022 cuando la salud de Andrés García fue empeorando, pues en ese mes fue hospitalizado para atender su anemia e incluso bromeó que lo había mandado al hospital la visita de Karely Ruiz.

Los accidentes fueron la constante que influyeron en el deterioro de la salud de Andrés García, pues en Mayo de 2022, tuvo una caída que le provocó un moretón en la espalda.

Pero el más alarmante de sus accidentes se habría registrado en julio de 2022, cuando el actor apareció en un video una sutura en la cabeza.

Andrés García manifestó que sentía cerca la muerte y que estaba muy débil. Fue en ese mes que el actor reveló que padecía cirrosis tras vivir años de excesos.

En noviembre de 2022, circularon imágenes de Andrés García arriba de una ambulancia; Margarita Portillo reveló que el actor sufrió una sobredosis por cocaína.

Días después presentó una neumonía y necesitaba oxígeno .

A lo largo de su vida, Andrés García padeció:

Entre dimes y diretes entre su esposa y Leonardo García, la salud de Andrés García se fue deteriorando y su cuerpo por fin descansó.

Andrés García nació en Santo Domingo, República Dominicana, un 24 de mayo de 1941.

Hijo de exiliados españoles, Andrés García y sus padres se mudaron a México en búsqueda de mejores oportunidades para vivir.

Fue así como la familia se asentó en el puerto de Acapulco , y años después obtuvo la nacionalidad mexicana.

En más de una ocasión, Andrés García presumió que “no nació en cuna de oro”; y es que, desde temprana el edad, el actor tuvo que salir a trabajar.

Dada su residencia en Acapulco, Andrés García comenzó a trabajar como lanchero del puerto.

Un día, con apenas 20 años de edad, un joven Andrés García fue visto como una buena apuesta para productores de cine.

Andrés García estaba trabajando en su lancha cuando lo vieron. Su carrera como actor y modelo no tardó en dar inicio.

Entre las décadas de los 70 y 90, Andrés García se colocó como uno de los actores más solicitados en el cine y la televisión mexicana.

Además, se convirtió en un símbolo masculino de la época .

Algunas de las películas, telenovelas, series y obras de teatro más recordadas de Andrés García, son:

Andrés García no solo vivió múltiples amores -y amoríos- en pantalla. El actor fue protagonista de un sinfín de escándalos relacionados con mujeres.

El famoso, que murió hoy a los 81 años, fue reconocido como símbolo masculino durante más de cuatro décadas.

No obstante las múltiples mujeres con las que se le vio -incluida la modelo Karely Ruiz en 2022- Andrés García tuvo 4 esposas:

Y dentro de estos matrimonios tuvo cuatro hijos, uno de ellos lo ‘adoptó' como suyo:

Andrés García murió hoy a los 81 años, cumpliendo así su deseo de “no estar más allá de los 84″.

De acuerdo con medios, la muerte del actor fue consecuencia de un estado de salud deteriorado “por la edad”.

Y es que, desde hace varios años, Andrés García padecía de enfermedades graves.

Cuando Andrés García tenía 50 años, fue diagnosticado con una leucemia grave que lo hacía tener “solo 8 meses de vida”, causada por la ingesta excesiva de una pastilla para el cansancio.

Dos años más tarde, Andrés García venció a la leucemia.

Diez años después de aquel encuentro con la muerte, Andrés García se sometió a una cirugía donde le colocaron 10 tornillos en la columna .

Continuamente, el modelo se quejaba de los fuertes dolores que esta le había dejado.

“Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero.”

Andrés García