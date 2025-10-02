Lucía Méndez -de 70 años de edad- está cansada de los rumores y solicitó una orden de restricción contra Antonio Pérez Garibay y Javi Domz.

A finales de 2024, se rumoró que Lucía Méndez era pareja de Antonio Pérez Garibay -de 66 años de edad- tras ser captados juntos en diversos eventos.

Lucía Méndez solicita orden de restricción contra Antonio Pérez Garibay y un productor

Tras negar por varios meses que fuera pareja de Antonio Pérez Garibay, Lucía Méndez solicitó una orden de restricción para que el político ya no hable de ella.

El programa Todo para la Mujer reveló que Lucía Méndez rompió su amistad con el papá de Checo Pérez, de 35 años de edad.

Esta información fue reforzada por el productor Javi Domz, quien confirmó que Lucía Méndez quería proceder legalmente contra él y Antonio Pérez Garibay.

“(…) Me duele mucho estar mal con ella, pero son cosas que no se pueden controlar (…) Creo que el señor Antonio Pérez Garibay tampoco fue, puede tener muchos defectos, pero es un hombre bueno” Javi Domz

Al parecer, Lucía Méndez decidió alejarse de Javi Domz y Antonio Pérez Garibay tras filtrarse una foto comprometedora de ella con el empresario.

“Si yo tuviera esa fotografía y mi intención fuera hacerme famoso, yo mismo la agarro y la muestro” Javi Domz

La conductora Vicky López mencionó que habló con Lucía Méndez y ella le confirmó que hay una orden de restricción contra Antonio López Garibay y Javi Domz.

“Yo hablé con Lucia Méndez hace menos de una hora, ella me confirma que no es una demanda, es una orden de restricción desde hace un mes en contra de Antonio Garibay y JB” Vicky López

Por lo que, Antonio López Garibay y Javi Domz no pueden hablar de Lucía Méndez y tampoco se pueden acercar a ella .

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay (Agencia México)

Así inició el pleito de Lucía Méndez con Antonio Pérez Garibay

Lucía Méndez desmintió en todo momento su romance con Antonio López Garibay, mientras que él confirmó sus intenciones de cortejar a la actriz.

Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- reveló que Javi Domz contó una historia “abominable” sobre un encuentro íntimo entre Lucía Méndez y Antonio López Garibay.

Esta historia fue replicada en un canal de YouTube y Lucía Méndez decidió tomar medidas legales para que dejaran de hablar de ella.

Lucía Méndez no se ha manifestado sobre la orden de restricción contra Luis Antonio Garibay.