¿Murió Pedro Torres? Lucía Méndez ya aclaró los rumores sobre la supuesta muerte de su exesposo, y quien fuera productor de televisión.

A través de X, un creador de contenido especializado en espectáculos informó sobre las palabras de Lucía Méndez y el estado de salud de Pedro Torres.

¿Pedro Torres murió? Esto reveló Lucía Méndez de su exesposo

Pedro Torres -de 72 años de edad- confirmó que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en septiembre de este año, motivo por el que se difundieron rumores de su supuesta muerte el pasado 15 de noviembre en redes sociales.

Cabe recordar que la ELA es considerada una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable, la cual afecta el habla, la movilidad y la respiración.

Sin embargo, tras los rumores de muerte de Pedro Torres, Lucía Méndez aclaró la situación de su exesposo.

De acuerdo con el periodista de espectáculos Sebastián Reséndiz, la misma Lucía Méndez confirmó que Pedro Torres no ha muerto.

Estos rumores sobre la supuesta muerte de Pedro Torres también se deben a que se dijo que el ex productor de televisión habría estado reuniéndose con amigos y familia para despedirse de ellos, pues se prepara mentalmente para el avance de su enfermedad irreversible.

No obstante, Lucía Méndez y su hijo, Pedro Antonio Torres, aseguraron que eran falsos los rumores sobre que el exproductor se estaba despidiendo, aunque sí atraviesa un proceso “delicado”.