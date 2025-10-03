Antonio Pérez Garibay, exdiputado de Morena y padre del piloto mexicano de Fórmula 1 con Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez, se integra ahora a la Subsecretaría de Gobernación.

Así lo dio a conocer el propio Antonio Pérez Garibay a través de sus redes sociales, en donde agradeció la confianza de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Hoy jueves 2 de octubre de 2025, Antonio Pérez Garibay dio a conocer que se integra a los trabajos de la Subsecretaría de Gobernación.

Según señaló el exdiputado y padre de Checo Pérez, en esta nueva encomienda se integrará al equipo de trabajo de César Yáñez, actual titular de la oficina de la Subsecretaría de Gobernación.

De acuerdo con reportes de este nombramiento, Antonio Pérez Garibay se desempeñará puntualmente como delegado de dicha oficina federal.

En su mensaje, Antonio Pérez Garibay manifestó que con su nuevo nombramiento, suma a los esfuerzos de la llamada Cuarta Transformación para desarrollar las acciones comandadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Ante esto, el nuevo delegado de la Subsecretaría de Gobernación sostuvo su primer reunión en un encuentro con el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus.

Ambos coincidieron en este primer encuentro que realizarán labores conjuntas en beneficio de Jalisco.