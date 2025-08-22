¿Lucía Méndez -de 70 años de edad- va a demandar a Antonio Pérez Garibay? En pleno chacaleo una amiga de la actriz es cuestionada sobre está situación, pero solo deja más dudas.

Y es que hace unos días se dio a conocer que Lucía Méndez interpuso una demanda contra Antonio Pérez Garibay -de 66 años de edad- por la filtración de foto íntima.

Esta amiga de Lucía Méndez genera más dudas sobre la presunta demanda de la actriz contra Antonio Pérez Garibay

El nombre de Lucía Méndez se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que habían violado su privacidad tras filtrarse una fotografía íntima.

Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay (Agencia México)

De acuerdo con esta versión, Lucía Méndez había interpuesto una demanda en contra de Antonio Pérez Garibay, tras descubrir que había sido responsable de esta violación a su intimidad.

Sin embargo, en un chacaleo una amiga de Lucía Méndez fue cuestionada sobre esta situación y su respuesta solo dejó más dudas sobre la relación de la actriz con Antonio Pérez Garibay.

Se trata de Verónica del Castillo -de 55 años de edad- quien confesó estar sorprendida ante esta noticia pues ella los había echado a andar.

En el video compartido en YouTube, Verónica del Castillo aseguró que no sabía de esta información e incluso preguntó a los reporteros si la violación a su intimidad era real o solo un rumor.

“No sé, no sabía eso. Ósea, pero si son reales” Verónica del Castillo

Ante la insistencia de los reporteros sobre el tema, Verónica del Castillo dejó en claro que no podía hablar de algo que no había visto.

“No lo he visto, no puedo hablar de lo que no he visto” Verónica del Castillo

¿Verónica del Castillo se siente culpable por animar a Lucía Méndez a tener una relación con Antonio Pérez Garibay?

Durante su conversación con varios medios de comunicación, Verónica del Castillo confesó que animó a Lucía Méndez para que tuviera una relación con Antonio Pérez Garibay.

“Si yo los eché a andar. Yo le decía: ‘Es muy mono, hazle caso, no sé qué’, no lo puedo creer” Verónica del Castillo

Verónica del Castillo dejó en claro que no fue el cupido, pero si le dijo a Lucía Méndez que se diera la oportunidad de conocer a Antonio Pérez Garibay.

Incluso Verónica del Castillo sorprendió a todos en el chacaleo a confesar que a su mamá también le gustaba Antonio Pérez Garibay, por lo que no podía creer lo que le estaban diciendo.

“No, yo no la hice de cupido. Ellos se presentaron solos, se conocieron solos, pero yo después de esa foto polémica si le decía a Lucía ‘hay conócelo, date la oportunidad, se me hace un caballero, buena persona’ y hasta a mi mamá le gustaba” Verónica del Castillo

Verónica del Castillo dejó en claro que no se encuentra a favor de esta situación si es real, ya que nadie debe filtrar ninguna fotografía sin el consentimiento de la otra persona.

Sin embargo, dejó en claro que se debe de investigar al responsable, pues muchas veces el hombre no fue.

“No por su puesto que nadie debe de filtrar ninguna foto, pero luego no sabemos si fueron los señores o se les pierde el celular” Verónica del Castillo