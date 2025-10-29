Lucía Méndez -de 70 años de edad- podría recurrir a la Ley Olimpia en proceso legal contra Antonio Pérez Garibay, quien ya tiene una orden de restricción.

Presuntamente, Antonio López Garibay -de 66 años de edad- habría filtrado fotos íntimas de Lucía Méndez.

Lucía Méndez denunciaría a Antonio Pérez Garibay bajo la Ley Olimpia

Durante una entrevista con Todo para la Mujer, la abogada Daniela Lucio Espino reveló que trabaja con Lucía Méndez y confirmó la orden de restricción en contra de Antonio Pérez Garibay.

La abogada de Lucía Méndez confirmó que la actriz denunció a Antonio Pérez Garibay, por usar de manera incorrecta su imagen.

Al parecer, el papá del Checo Pérez sí estuvo difundiendo una foto de la actriz, sin su autorización.

Daniela Lucio Espino expresó que Lucía Méndez sí podría utilizar la Ley Olimpia en contra de Antonio Pérez Garibay.

Incluso, dio a entender que Antonio López Garibay había creado la foto en cuestión con inteligencia artificial.

Por lo pronto, Antonio Pérez Garibay no puede acercarse o hablar de Lucía Méndez.

Antonio López Garibay difundió información íntima de Lucía Méndez

Hace algunos meses, Javier Ceriani contó en su canal de YouTube una historia íntima de Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay.

Esta historia habría sido contada por el político, quien también habría mostrado una foto donde se ve a Lucía Méndez en una cama y él sin playera.

El conductor Gabriel Cuevas asegura que esta foto sí existe y ha llegado a manos de varios medios de comunicación.

Lucía Méndez procedió contra el político por el uso de su imagen sin autorización, pero no descartan que denuncie a Antonio pérez Garibay bajo la Ley Olimpia.

Hasta el momento, Lucía Méndez no ha hablado de la orden de restricción contra Antonio López Garibay y el político tiene prohibido mencionar a la actriz.