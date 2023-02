Mientras que Ana María Alvarado, de 54 años de edad, aprovecha sus redes sociales y su canal de YouTube, así como sus otros trabajos para hablar de lo ocurrido con Maxine Woodside, ésta ya se cansó y decidió romper el silencio.

Maxine Woodside, de 74 años de edad, abordó su problemática con la comunicadora, a quien acusa de querer monetizar ya que desde que notó sus seguidores en redes sociales aumentaron por su pleito con Gustavo Adolfo Infante, de 57 años de edad, quiere continuar generando polémica.

Por lo que nuevamente insiste en que ella no despidió a Ana María Alvarado, quien poco antes dijo que ella se acercó a la veterana para conciliar, pero al ver que no habría un cambio, sugirió que se iría de “Todo para la mujer”, lo que no imaginó es que le tomarían la palabra.

Pero mientras una asegura que no la despidió y la otra jura y perjura que así fue y hasta insinúa en entablar una demanda por despido injustificado sino se le liquida conforme a la ley, acá te contamos quién es Maxine Woodside.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside (Agencia )

¿Quién es Maxine Woodside, la llamada ‘reina de la radio’?

Maxine Woodside es una conductora de radio pero también de televisión cuya fama se debe a su participación en el programa radiofónico “Todo para la mujer”, al que ha permanecido desde 1989.

Aunque inició su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo de la marca de botas “Bobby Boots”, poco a poco se interesó por los noticieros.

Ingresó a Televisa donde se le brindó la oportunidad de dar el pronóstico del tiempo en el noticiero de Joaquín López Dóriga, de actualmente 75 años de edad.

Y posteriormente se unió al equipo de Jacobo Zabludovsky, quien murió en julio de 2015. Fue ahí donde se desarrolló su gustó por los espectáculos.

Maxine Woodside (Tomada de Video )

El 16 de octubre de 1989, Grupo Fórmula le dio la bienvenida. Desde ese momento se convirtió en titular de “Todo para la mujer”. Su primera invitada fue Yuri, de 59 años de edad, quien estuvo casada con Fernando Iriarte, el hijo de la veterana conductora.

Su camino por la radio no ha sido fácil ya que también sufrió censura por parte de la empresa de San Ángel; sin embargo, esto no impidió que se mantuviera a la cabeza por más de 30 años.

Maxine Woodside y su paso en televisión

En televisión estuvo en el programa “De boca en boca”, donde compartió créditos con Verónica Gallardo, de 59 años, y Fabián Lavalle, de 63 años.

Y continuando la línea del chisme y del entretenimiento condujo “Trapitos al sol” en 2001, trabajando al lado de Juan José Origel, de 75 años de edad.

Así como participó en programas como: Mujeres asesinas, Por ella soy Eva, Big brother VIP México, Premios TV y Novelas, y Pa’lante con Cristina, entre otros.