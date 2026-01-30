En términos románticos, el corazón de Antonio Pérez Garibay le pertenece a Patricia Armendáriz; Lucía Méndez es cosa del pasado.

Así lo dio a conocer Antonio Pérez Garibay, de 66 años de edad, a su paso por un evento social, donde presentó a Patricia Armendáriz, de 70 años de edad, como su novia.

“¿Les gusta o no les gusta?”, preguntó el papá de Checo Pérez a periodistas y camarógrafos de distintos medios de comunicación.

Por su parte, la empresaria sonreía y se presentaba.

Orgulloso y feliz por su actual relación, Antonio Pérez Garibay no tardó en informar que su novia es Diputada Federal y la próxima gobernadora de Chiapas.

Patricia Armendáriz

Antonio Pérez Garibay niega orden de restricción

Antonio Pérez Garibay desmintió que Lucía Méndez, de 71 años de edad, haya solicitado una orden de restricción en su contra.

“Son mentiras. Ella es una reina”, dijo Antonio Pérez Garibay al ser cuestionado sobre la supuesta restricción que le prohibe hablar de Lucía Méndez.

“No existe nada, yo el día de hoy no tengo nada, si ustedes saben de algo, enséñenme las fotografías. Ella es una reina, no creo que ella se preste para esto, ella está por encima de todo esto, son mentiras” Antonio Pérez Garibay

Y una vez más, el empresario dijo sentir una profunda admiración y respeto por la actriz y cantante, de quien no hablará mal, ya que es su amiga y siempre estará en su corazón.

Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez (Especial)

Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez nunca fueron novios

A lo largo del 2025, Antonio Pérez Garibay y Lucía Méndez fueron relacionados sentimentalmente debido a que los captaron juntos en diversas ocasiones y en diferentes eventos.

La atención fue aprovechada por el papá de Checo Pérez, quien reveló sus intenciones de conquistar a Lucía Méndez.

Sin embargo, la actriz no accedió a tener una relación amorosa con él .

En octubre se dijo que Lucía Méndez estaba cansada de que Antonio Pérez Garibay la mencionara en medios, por lo que había solicitado una orden de restricción en su contra.