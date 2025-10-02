Javier Domínguez, conocido como Javie Domz, es un productor que se convirtió en enemigo de Lucía Méndez, por lo que la a actriz pidió una orden de restricción.

Lucía Méndez solicitó una orden de restricción contra Javier Domínguez hace un mes, luego de que presuntamente contara una historia íntima sobre ella.

¿Quién es Javier Domínguez? El enemigo de Lucía Méndez

Javier Domínguez un productor nacido en Mexicali, Baja California.

El nombre del también director creativo de cine y televisión, ganó relevancia en 2025 por fingir tener un interés romántico por Laura Bozzo, de 74 años de edad.

Javi Domz también fue quien produjo el documental sobre Florinda Meza, de 76 años de edad- “Atrévete a vivir”.

Además, en octubre de 2025 se dio a conocer que Lucía Méndez solicitó una orden de restricción contra Javier Domínguez.

Javi Domz (Instagram/@jeybmusica)

¿Qué edad tiene Javier Domínguez?

No se tiene la fecha nacimiento exacta de Javier Domínguez, pero tendría 33 años de edad.

¿Quién es la pareja de Javier Domínguez?

Se desconoce si Javier Domínguez tiene pareja, se rumoró que tuvo una relación con Cynthia Klitbo, de 58 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Javier Domínguez?

Debido a que no se tiene información sobre la fecha de nacimiento de Javier Domz, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Javier Domínguez?

Se desconoce si Javier Domínguez tiene hijos.

¿Qué estudió Javier Domínguez?

No se tiene información sobre el grado académico de Javier Dompinguez.

¿En qué ha trabajado Javier Domínguez?

Javier Domínguez se describe en Instagram como cantante, compositor, guionista y productor.

En 2022 participó en La Voz México y fue elegido por Joss Favela.

Javi Domz fue el productor del documental de Florinda Meza llamado “Atrévete a vivir”.

Lucía Méndez solicitó una orden de restricción contra Javier Domínguez

Javier Domínguez mantenía una amistad con Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay, de 66 años de edad.

Según información de Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- Javier Domínguez comenzó a contar una historia íntima y falsa sobre Lucía Méndez.

La historia fue replicada en el canal de YouTube de Javier Ceriani -de 54 años de edad- por lo que Lucía Méndez decidió emprender acciones legales.

Lucía Méndez pidió una orden de restricción contra Javier Domínguez y Antonio Pérez Garibay, por lo que no pueden hablar de ella o acercarse.