¿Antonio Pérez Garibay filtró fotos íntimas de Lucía Méndez -de 70 años de edad-? Un chismoso asegura que la cantante interpuso una demanda en su contra.

A través de YouTube, un chismoso reveló todos los detalles de lo que está pasando con Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay -de 66 años de edad- tras ser vinculados sentimentalmente.

¿Antonio Pérez Garibay filtró fotos íntimas de Lucía Méndez? Un chismoso lo revela en YouTube

Tal parece que Lucía Méndez decidió proceder legalmente en contra de Antonio Pérez Garibay por la filtración de unas fotografías intimas.

Fue a través de su canal de YouTube que Gabo Cuevas relató que se filtraron unas fotografías íntimas de Lucía Méndez.

Aunque Gabo Cuevas aseguró que no ha visto las fotografías íntimas de Lucía Méndez, una fuente muy confiable le confirmó que si existían.

De acuerdo con esta versión, Lucía Méndez aparecería en la cama de Antonio Pérez Garibay tapada, mientras que el también aparece en la imagen sin playera.

Gabo Cuevas señaló que fue Antonio Pérez Garibay quien se tomó está selfie para mostrar que Lucía Méndez se encontraba en su cama.

“Hay una fotografía, este señor después de tener relaciones sexuales aparentemente o por lo menos haber dormido en la misma cama, Don Checo Pérez toma una selfie y aparece detrás Lucía” Gabo Cuevas

Incluso en el video de YouTube se dio a conocer que fue el propio Antonio Pérez Garibay quien filtró las fotografías íntimas de Lucía Méndez.

Gabo Cuevas aseguró que varios comunicólogos han tenido acceso a esta imagen y le han confirmado que si es real.

¿Lucía Méndez denunció a Antonio Pérez Garibay por filtración de fotos íntimas?

Sin embargo, la situación no se quedaría ahí y es que Lucía Méndez habría decidido proceder legalmente en contra de Antonio Pérez Garibay.

Gabo Cuevas destacó que Lucía Méndez investigó y se dio cuenta que era Antonio Pérez Garibay quien estaba filtrando información acerca de su vida privada.

En el video Gabo Cuevas destacó que Lucía Méndez descubrió que había material visual y auditivo que Antonio Pérez Garibay habría grabado.

Además de que había sido Antonio Pérez Garibay, quien filtró información acerca de su vida sexual.

“Lucía Méndez le puso una denuncia al papá de Checo Pérez por fotografías íntimas” Gabo Cuevas

Es por ello por lo que habría decidido proceder legalmente en contra de Antonio Pérez Garibay aparándose bajo la Ley Olimpia.

Esta información también habría sido confirmada por el programa Chisme TV quienes habrían accedido a la demanda que interpuso Lucía Méndez contra Antonio Pérez Garibay.

Gabo Cuevas destacó que ha sido Antonio Pérez Garibay quien hizo que su equipo grabará un video en el que sale tomando de la mano a Lucía Méndez.

Esto con el objetivo de generar especulaciones sobre una presunta relación con la actriz.

Gabo Cuevas destacó que Antonio Pérez Garibay se encuentra en investigación para enfrentar un proceso por abuso a la intimidad de Lucía Méndez.