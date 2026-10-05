La ‘licenciada’ Karina Torres dio sus primeras declaraciones tras quedar en tercer lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, pidiendo a sus fans y amigas no enojarse por el puesto que obtuvo.

Aunque Karina Torres dijo que aún no estaba enterada de lo que se decía en redes sociales sobre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, ella está feliz con su tercer lugar.

Karina Torres le recuerda a fans y a Las Perdidas que La Casa de los Famosos México 2026 es solo un juego

Karina Torres, quien forma parte de Las Perdidas, se salvó de las eliminaciones de La Casa de los Famosos México 2026, pero sus fans no pudieron hacer que fuera nombrada la ganadora de la cuarta temporada.

Aunque sus amigas, fans e incluso su manager han acusado fraude por La Casa de los Famosos México 2026, la ‘licenciada’ mostró en la conferencia de prensa de la final, que no estaba enojada por haber quedado en tercer lugar.

Karina Torres fue cuestionada sobre el lugar que obtuvo, debido a que su comadre Paola Suárez, se mostró enojada porque su amiga no ganó la temporada.

Ante ello, la creadora de contenido le mandó un mensaje a ella, al resto de Las Perdidas, y sus seguidores pidiéndoles no enojarse, recordando que La Casa de los Famosos México 2026 es un juego.

“No se enojen hermanas, es cóctel, es juego, así es esto, ustedes relajadas (...) yo estoy bien contenta con el tercer lugar, yo desde que entré me plantee llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final, me dio el tercer lugar y eso lo valoro mucho”. Karina Torres, creadora de contenido.

Karina Torres también dijo estar contenta por cómo se mostró en el reality show, pues aseguró “así soy”, aunque reconoció que también sabía que iba a perder seguidores por mostrarse sin caretas.

Por otra parte, la creadora de contenido dijo que estaba contenta de que Mariana Ochoa fuera la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026.