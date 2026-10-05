Mariana Ochoa generó polémica entre los seguidores de La Casa de los Famosos México después de asegurar que ninguna mujer ha ganado el reality show, una declaración que usuarios de redes sociales consideraron como transfóbica.

La cantante y actriz Mariana Ochoa se coronó como la nueva ganadora de La Casa de los Famosos; sin embargo, días antes hizo el comentario al hablar sobre la participación femenina en el programa, señalando: “Nunca ha ganado una mujer, es un punto”.

Wendy Guevara ganó la primera temporada de La Casa de los Famosos México

Las declaraciones de Mariana Ochoa provocaron críticas debido a que Wendy Guevara fue la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2023.

Wendy Guevara, modelo, actriz y creadora de contenido trans, se convirtió en la primera ganadora del reality en México: La Casa de los Famosos tras conquistar al público con su personalidad y su participación durante la temporada.

Por ello, algunos usuarios cuestionaron que Mariana Ochoa hablara de la ausencia de mujeres ganadoras sin mencionar a Wendy Guevara, considerando que sus comentarios fueron transfóbicos.

Entre los comentarios que circularon en redes sociales, hubo quienes acusaron a Ochoa de transfobia por considerar que su declaración invisibiliza la identidad de Wendy Guevara como mujer trans.

“Felicidades Mariana, la ‘primera mujer’ TRANSFÓBICA en ganar LCDLF, debes estar muy orgullosa”, escribió un usuario, mientras otros señalaron que Televisa también se beneficia de la popularidad de la comunidad LGBT.

La polémica abrió nuevamente el debate sobre la representación de las mujeres trans en los realities mexicanos y sobre la manera en que figuras públicas se refieren a la participación de la comunidad LGBT en televisión, como ocurrió en La Casa de los Famosos con Wendy Guevara en 2023 y, en 2026 con Karina Torres.