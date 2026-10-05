Galilea Montijo confirmó que La Casa de los famosos México tendrá quinta temporada, pero no será All Stars como se ha difundido en redes sociales.

Tras el final de La Casa de los Famosos México 2026, Galilea Montijo mencionó que habrá una quinta temporada en 2027 y tendrá una edición diferente.

La Casa de los Famosos México 2027 ya es un hecho y no será All Stars

Galilea Montijo confirmó en el programa Hoy que habrá una quinta temporada de La Casa de los Famosos México.

“Habrá otra temporada confirmada, la 2027”, expresó Galilea Montijo, tema sobre el que Andrea Legarreta le preguntó si sería All Stars.

Al respecto, la conductora principal de La Casa de los Famosos México 2027 mencionó que la nueva temporada no será All Stars.

Galilea Montijo pidió a los fans de La Casa de los Famosos México no dejarse llevar por los rumores en redes sociales, ya que la próxima temporada tendrá nuevos famosos.

¿De qué trata la edición All Stars de La Casa de los Famosos?

Telemundo fue la primera en lanzar el formato de La Casa de los Famosos All Stars, el cual reúne a participantes de ediciones anteriores.

Es decir, participantes de otras temporadas regresan al proyecto y compiten por un premio en efectivo.

Circuló en redes sociales que La Casa de los Famosos México podría hacer una edición All Stars y estaría reuniendo a habitantes de las cuatro temporadas anteriores.

Sin embargo, Galilea Montijo aclaró que la siguiente edición seguirá reuniendo a famosos que no han sido parte de La Casa de los Famosos México.

La última edición trató de ingresar a una habitante de la temporada dos, pero no resultó como esperaban y Gala Montes decidió permanecer solo 2 días en el reality.