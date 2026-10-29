Karina Torres ya recibió la camioneta que le regaló Fede Vigevani, quien cumplió la promesa que le hizo en La Casa de los famosos México 2026.

A casi un mes de que finalizara La Casa de los Famosos México 2026, Karina Torres reveló que ya recibió la camioneta que le prometió Fede Vigevani: “Gracias por este regalo todo que ver”.

Fede Vigevan cumple su promesa y le regala una camioneta a Karina Torres

El pasado 27 de octubre, Karina Torres compartió un video para confirmar que ya le habían entregado la camioneta que le regaló Fede Vigevani.

Recordemos que Fede Vigevani ganó una dinámica en La Casa de los Famosos México 2026 y obtuvo la camioneta.

El influencer no podría quedarse con el vehículo ya que era un infiltrado y decidió cederle su regalo a Karina Torres.

Karina Torres compartió un video manejando la camioneta y algunas de las funciones de su nuevo auto.

Fede Vigevani comentó la publicación de Karina Torres: “Te quiero Kari, bien merecido”.

Andamos muy soberbias y prepotentes. Ya me entregaron mi camioneta maya y autóctona. Gracias Fede Vigevani. Karina Torres

Karina Torres dice que estaba paranoica durante La Casa de los Famosos México 2023

Durante una transmisión en vivo, Karina Torres reveló que sentía que sus compañeros hablaban mal de ella.

Karina Torres mencionó que ese sentimiento la hizo aislarse: “Pensé que tenía enemigos”, mencionó.

La influencer reveló que tras salir del reality se dio cuenta que sus compañeros no hablaban mal de ella y que solían hacer comentarios positivos.

Incluso, Karina Torres utilizó el buscador de TikTok para ver quién había hablado mal de ella y se percató que los que eran sus amigos dentro del reality eran quienes lanzaban malos comentarios.