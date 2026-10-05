Paola Suárez arremetió contra La Casa de los Famosos México 2026 por el tercer lugar de Karina Torres, pues cree que hubo fraude.

La amiga de Karina Torres externó su molestia en redes sociales y compartió que no creía en que la victoria de Mariana Ochoa haya sido legal.

La molestia de Paola Suárez la hizo asegurar que nunca formaría parte de La Casa de los Famosos México en futuras temporadas.

Paola Suárez explota contra La Casa de los Famosos México por Karina Torres

Tras darse a conocer le tercer lugar de Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026, Paola Suárez externó su molestia en sus historias de Instagram.

Paola Suárez aseguró que Karina Torres merecía un mejor lugar, por lo que compartió un mensaje en contra de la victoria de Mariana Ochoa.

Asimismo, dijo preferir que Ese Pérez o Gema Garoa quedaran en el top 3 de la temporada.

“¿Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado para volver a entrara a la casa, y que sea finalista y que sea ganadora?” Paola Suárez

Paola Suárez cree que La Casa de los Famosos México hizo fraude (Instagram/@paolitasuarez28)

Paola Suárez dice no a La Casa de los Famosos México

La molestia de Paola Suárez continuó y expresó que de saber que la final “estaba arreglada”, se hubiera negada a asistir.

Incluso, mencionó que la producción le debe dinero por aparecer en la última semana con Karina Torres y Wendy Guevara.

La influencer ya no quiere saber nada de La Casa de los Famosos México, aún si vuelven a invitarla como participante: “Jamás entraría a esa producción”.