Ese Pérez salió de La Casa de los Famosos México 2026 en cuarto lugar. Sin embargo, su amigo Eduin Caz le regaló un millón de pesos asegurando que él es el verdadero ganador del reality show.

Ante el bondadoso gesto, Ese Pérez de 27 años de edad no solo agradeció al cantante de Grupo Firme, sino que revelaron el motivo por el que aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 2026.

Ese Pérez recibe de Eduin Caz un millón de pesos; lo cree el ganador real de La Casa de los Famosos México 2026

A una semana de que La Casa de los Famosos México 2026 terminara su cuarta temporada y Ese Pérez se convirtiera en el habitante con el cuarto lugar, Eduin Caz lo visitó en su departamento para tener con él un sorprendente gesto.

Se sabe que Eduin Caz de 32 años de edad, es un amigo cercano a Ese Pérez, aún además de llevarle porras a las afueras de La Casa de los Famosos México 2026, también se han mostrado muy unidos en redes sociales.

Ante ello, el cantante de Grupo Firme lo visitó y mostró el enorme regalo que le dio, pues le obsequió un millón de pesos, además de que aseguró es el verdadero ganador de La Casa de los Famosos México 2026.

Asimismo, Eduin Caz compartió el video que subieron a redes sociales aclarando que si bien no fue el premio mayor de 4 mdp, sí fue 1 mdp “por cumplir con tu palabra”.

Eduin Caz le regala un millón de pesos a Ese Pérez tras La Casa de los Famosos México 2026. (@eduincaz )

La circunstancia llevó a que Ese Pérez le agradeciera a Eduin Caz no solo por el gesto monetario, sino también por su amistad, asegurando es el regalo más valioso que tiene.

“Gracias por todo hermano sabes que hasta donde choqué el tren. Yo no soy el ganador 100% del reality show, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya yo gané”. Ese Pérez, creador de contenido.

Asimismo, el creador de contenido se burló de la polémica de Eduin Caz, en donde se quejó de lo que querían cobrarle por el agua y la luz de su casa, asegurando “ya tengo para prestarle”.

Ese Pérez agradece a Eduin Caz el millón de pesos tras La Casa de los Famosos México 2026. (@eduincaz )

Eduin Caz cuenta que retó a Ese Pérez a entrar a La Casa de los Famosos México 2026 para alejarlo de la fiesta

El cantante Eduin Caz nombró a Ese Pérez como el verdadero ganador de La Casa de los Famosos México 2026, revelando que entrar al reality show fue un reto que él le puso.

Según lo contado por Eduin Caz, le daba mucho coraje que buscaran que su amigo se convirtiera en eliminado del reality show, porque él sabía el esfuerzo que Ese Pérez estaba haciendo adentro.

Y es que según su versión, él lo animó a entrar a La Casa de los Famosos México 2026 para que se hiciera responsable y se alejara de la fiesta.

“Yo fui el primero en decirle que lo hiciera, que tomara el reto de ser una persona responsable y poderle alejar un rato de tanto party [fiesta]”. Eduin Caz, cantante.

Por otra parte, aseguró que “los números en el primer en vivo de todos los finalistas”, se reflejó el rating que provocó Ese Pérez.