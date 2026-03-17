José Ángel Bichir enfrenta una recuperación complicada tras caer de un tercer piso durante una crisis el 13 de marzo de 2026.

El actor de 38 años de edad sufrió fractura en la nariz y la pérdida de dos dientes, por lo que necesitará cirugía, implantes dentales y rehabilitación.

Su madre, Patricia Pascual, informó que aún no hay fecha para las operaciones debido a los precios, aunque ya fue dado de alta el lunes 16 de marzo.

Además, seguirá tratamiento psicológico para evitar nuevas crisis como la que derivó en la caída.

José Ángel Bichir necesita una cirugía y rehabilitación

El lunes 16 de marzo fue dado de alta José Ángel Bichir del hospital tras permanecer 3 días hospitalizado.

José Ángel Bichir salió con cubrebocas y una férula en el brazo; el actor refirió que se sentía mareado y no estaba consciente de lo que había ocurrido.

El actor José Ángel Bichir fue dado de alta tras caer de un tercer piso; su madre informó que sufrió fracturas y requerirá cirugías de nariz e implantes, además de un proceso de rehabilitación. #Paralelo23 | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/h19CcHkYIY — N+ FORO (@nmasforo) March 17, 2026

En entrevista con N+, Patricia Pascual reveló que José Ángel Bichir se tendrá que someter a una cirugía en la nariz.

José Ángel Bichir se encuentra en reposo y su recuperación será larga: “Hay que operar su nariz, sus dos dientes que perdió, recuperarse”.

El actor tendrá que interrumpir sus actividades laborales para recuperarse adecuadamente y vivir su duelo tras la situación que pasó.

José Ángel Bichir tendrá que esperar para someterse a su cirugía

Patricia Pascual reportó estable a José Ángel Bichir y mencionó que aún no hay fecha para su cirugía de nariz y dental.

Menciona que estos procedimientos tendrán que esperar, pues deben reunir dinero para pagar estos procedimientos, ya que por el momento solo pudieron pagar el hospital.

“Ahorita tenemos que juntar dinero para todo eso, ahorita acabamos de pagar lo reciente, hay que juntar dinero” José Ángel Bichir

Además, José Ángel Bichir deberá seguir en tratamiento psicológico para evitar otra crisis que ponga en riesgo su vida.

La familia aclaró que José Ángel Bichir no intentó suicidarse y sufrió una caída tras padecer una crisis, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX mencionara esta versión en su comunicado.