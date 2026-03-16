Tras el accidente que sufrió José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, su mamá, Patricia Pascual reveló que su hijo padecía problemas antes del accidente, lo cual agravó su salud mental.

Las declaraciones de Patricia Pascual, madre de José Ángel Bichir, niega que su hijo intentara autolesionarse tras su caída por accidente desde un tercer piso el pasado 13 de marzo de 2026.

Madre de José Ángel Bichir asegura que su hijo tenía problemas económicos que agravaron su depresión

Durante un encuentro con miembros de la prensa, la madre de José Ángel Bichir, Patricia Pascual, reveló que su hijo no intentó quitarse la vida; sin embargo, sí tenía depresión que se agravó por problemas económicos.

Pues tal y como comentó, hacía varios meses que su hijo José Ángel Bichir, no tenía trabajo, lo cual agravó su depresión; no obstante, negó que el hijo de Odiseo Bichir intentara terminar con su vida y lo que ocurrió fue un accidente.

El incidente ocurrió durante una crisis emocional profunda, lo cual resultó en fracturas faciales para el actor de 38 años, quien ya está fuera de peligro según reportes médicos y el comunicado familiar.

Asimismo, en el comunicado emitido por la familia y en las declaraciones de su madre, enfatizaron a los usuarios y medios de comunicación a tener empatía con lo ocurrido, y rechazaron las especulaciones suicidas sobre José Ángel Bichir.