José Ángel Bichir es un actor de cine, teatro y televisión, proveniente de una familia destacada de actores. También es expareja de Belinda.

La carrera de José Ángel Bichir inició en películas como Matando Cabos y Morirse en domingo.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir Pascual es un actor mexicano con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

En 2024 se volvió viral por revelar que había sido pareja de Belinda y que ella le hizo firmar un contrato de confidencialidad.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

¿Qué edad tiene José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988; actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir no está casado, pero fue pareja de Belinda en 2022 y tuvo una relación con Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta.

Belinda y José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

¿Qué signo zodiacal es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir es Acuario.

¿Cuántos hijos tiene José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir no tiene hijos.

¿Qué estudió José Ángel Bichir?

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

¿En qué ha trabajado José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir inició su carrera en el 2000 y ha trabajado en películas destacadas como:

Tlatelolco, verano del 68

Los fabulosos 7

Cuatro Lunas

La niña en la mina

Sexo, pudor y lágrimas 2

También incursionó en la televisión con la novela Aventuras en el Tiempo y otros proyectos como:

Los Simuladores

Amor sin reservas

Run Coyote Run

El César

Vencer la Culpa

José Ángel Bichir

José Ángel Bichir (Agencia México)

José Ángel Bichir fue hospitalizado tras presunto intento de suicidio

El viernes 13 de marzo, José Ángel Bichir cayó desde el tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte poniente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX confirmó que paramédicos arribaron al lugar para atenderlo y lo diagnosticaron con fracturas en el rostro, así como abdomen agudo.

José Ángel Bichir fue trasladado al Hospital Rubén Leñero y su madre refirió a los paramédicos que tomaba medicamentos.

El actor es hijo de Odiseo Bichir y la productora Patricia Pascual.