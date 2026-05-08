Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX, te damos el horario del 8 de mayo.

Grupo Frontera hará vibrar el escenario de la Arena CDMX con un concierto especial para todos sus fanáticos.

Horario del concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX

El horario del concierto de Grupo Frontera en Arena CDMX quedó así para el 8 de mayo:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Grupo Frontera (Grupo Frontera / Facebook)

El concierto de Grupo Frontera forma parte de su gira “Triste pero bien c*bron”, que marca su regreso a los escenarios después de tres años.

Por tal razón, hay altas expectativas por ver en vivo a Grupo Frontera, una de las agrupaciones más famosas del regional mexicano.

Temas como un “un x100to”, “Bebe Dame” y “No capea” formarán parte del setlist que tiene preparado Grupo Frontera a todos sus seguidores.

Grupo Frontera (Grupo Frontera / Facebook)

Ruta fácil para llegar a la Arena CDMX

Te decimos la ruta más rápida para llegar a la Arena CDMX y no perderte del concierto de Grupo Frontera.

En transporte público, la mejor opción es bajarse en la estación Ferrería de la línea 6 del Metro CDMX. Al salir, solo deberás caminar cinco minutos hasta el recinto.

La dirección de la Arena CDMX es Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco, 02230, Ciudad de México.