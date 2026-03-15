José Ángel Bichir está fuera de peligro, afirma Odiseo Bichir

José Ángel Bichir está fuera de peligro, afirma el actor Odiseo Bichir.

Tras el accidente que sufrió José Ángel Bichir al caer del tercer piso de su departamento en la colonia Narvarte en CDMX, su padre Odiseo Bichir dio a conocer el estado de salud de su hijo.

Odiseo Bichir revela que José Ángel Bichir está fuera de peligro

El actor Odiseo Bichir, de 65 años de edad, habló de cómo se encuentra José Ángel Bichir.

Ante los medios de comunicación, Odiseo Bichir aseguró que su hijo está fuera de peligro y señaló que está “bien atendido” por los médicos que llevan su caso.

“Está fuera de peligro, está bien atendido. Muchas gracias por su preocupación...a todas las personas que se preocupan por él, muy amables.” Odiseo Bichir

Al ser cuestionado sobre las sugerencias de los médicos, Odiseo Bichir expresó que los profesionales de la salud han recomendado “lo que les corresponde”.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

Odiseo Bichir aseguró que se siente “muy mal” ante la dura situación que vive como padre de familia, por lo que afirmó que no se siente en condiciones de hablar con los medios.

Después de sufrir un accidente el pasado 13 de marzo 2026, José Ángel Bichir fue trasladado al hospital para recibir atención al presentar algunas lesiones.

Mediante un comunicado, la familia Bichir Pascual aclaró los rumores que había sobre lo que pasó con José Ángel Bichir.

Indicando que fue un accidente y que José Ángel “sufrió una crisis profunda”.

“En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó." Comunicado familia Bichir Pascual

En su mensaje, la familia Bichir mencionó la necesidad de cuidar la salud mental.

Además, destacaron que José Ángel se encuentra rodeado de su familia en todo momento.

“Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor. José Ángel está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación." Comunicado familia Bichir Pascual