Patricia Pascual es madre de José Ángel Bichir y conocida productora, exesposa del actor Odiseo Bichir.

La productora se ha enfocado en proyectos teatrales y ha tenido gran éxito en esta rama.

¿Quién es Patricia Pascual?

Patricia Pascual es productora de teatro y decidió permanecer lejos de la vida pública,a pesar de ser exesposa de Odiseo Bichir y madre del actor José Ángel Bichir.

En marzo de 2026, Patricia Pascual enfrentó un complicado momento luego de que su hijo José Ángel Bichir cayera de un tercer piso y sufriera múltiples lesiones.

La productora presentó una crisis de nervios tras el accidente de su hijo y lo acompañó al hospital.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

¿Qué edad tiene Patricia Pascual?

No se tiene información sobre la edad de Patricia Pascual.

¿Quién es el esposo de Patricia Pascual?

Patricia Pascuala estuvo casada por 27 años con Odiseo Bichir.

Odiseo Bichir (Instagram | Odiseo Bichir)

¿Qué signo zodiacal es Patricia Pascual?

Se desconoce el signo zodiacal de Patricia Pascual.

¿Cuántos hijos tiene Patricia Pascual?

Patricia Pascual tiene dos hijos:

José Ángel Bichir Pascual

Rosaura Bichir Pascual

¿Qué estudió Patricia Pascual?

Se desconoce la trayectoria académica de Patricia Pascual.

¿En qué ha trabajado Patricia Pascual?

Patricia Pascual enfocó su carrera a la producción teatral y se ha mantenido al margen de los medios a pesar de haber estado casada con el actor Odiseo Bichir.