José Ángel Bichir, de 38 años, fue hospitalizado tras un presunto intento de suicidio. El actor sufrió fracturas en el rostro y abdomen agudo a raíz de la caída.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX recibió un reporte sobre un hombre que se arrojó del tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte.

El actor cayó en la terraza de una vecina y paramédicos lo trasladaron al hospital Rubén Leñero; su madre refirió que tomaba medicamentos.

José Ángel Bichir se arrojó del tercer piso de un edificio en la Narvarte

La SSC compartió un comunicado para confirmar que José Ángel Bichir se había arrojado del edificio donde vivía, ubicado en la calle Uxmal en la colonia Narvarte poniente, en la alcaldía Benito Juárez.

“Cabe señalar que, de acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano habita en el tercer piso desde el cual, al parecer, se lanzó al vacío; por lo anterior, se informó al agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes” SSC CDMX

José Ángel Bichir (Agencia México)

Tras el arribo de los paramédicos, José Ángel Bichir estaba inconsciente, presentaba mancha hemáticas y fue diagnosticado con fracturas en el rostro y abdomen agudo.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades tras la caída de José Ángel Bichir.

Patricia Pascal, madre de José Ángel Bichir, arribó al lugar y sufrió una crisis nerviosa; refirió a los paramédicos que su hijo tomaba medicamentos.

Hasta el momento, no se han dado detalles del estado de salud de José Ángel Bichir.

José Ángel Bichir ha estado entre el éxito y el escándalo

La carrera de José Ángel Bichir se ha consolidado por su trabajo en películas como:

Tlatelolco, verano del 68

El día de la unión

Sexo, pudor y lágrima

También ha trabajado en serie como José José: El príncipe de la canción y la novela Vencer la culpa.

José Ángel Bichir se volvió viral en 2024 confirmar que había sido pareja de Belinda y que lo había obligado a firmar un contrato de confidencialidad.

Posteriormente, compartió una foto de Belinda acostada en la cama, por lo que sus fans pidieron que fuera castigado por la Ley Olimpia.