Yolanda Ventura, esposa de Odiseo Bichir, revela que José Ángel Bichir “está saliendo adelante” y actualiza el estado del actor tras sufrir una aparatosa caída.

A casi dos semanas de la caída de José Ángel Bichir, sus familiares lo reportan estable y estará en rehabilitación.

José Ángel Bichir está estable y esto dijo Yolanda Ventura sobre su salud

En entrevista con Ventaneando, Yolanda Ventura dio detalles de la salud de José Ángel Bichir, quien sigue convaleciente tras sufrir una fractura en la nariz y la pérdida de un diente tras caer de un tercer piso.

“José Ángel está bien, José Ángel está cobijado por su familia, está pues saliendo adelante, tiene que salir adelante. La rehabilitación será larga, pero lo importante siempre de esto es, una, que estamos vivos y dos que estamos unidos, que tiene su familia y que no lo vamos a dejar solo” Yolanda Ventura

José Ángel Bichir está bien y bajo el cuidado de su familia, pero se enfrenta a una larga rehabilitación.

Yolanda Ventura narra que Odiseo Bichir y Patricia Pascual están agradecidos de que su hijo esté vivo y el actor está al pendiente de José Ángel Bichir, incluso se ha quedado con él para cuidarlo.

“Claro, pues sus padres, tanto Patty como Odiseo, pues ahí con él agradeciendo que su hijo está vivo y cuidándolo. Anoche se quedó a dormir con él, y el show debe de continuar porque las cosas hay que pagarlas. Entonces, pues bueno, fue un golpe duro, pero también estamos para él” Yolanda Ventura

José Ángel Bichir se tendrá que someter a una cirugía en la nariz en la boca para colocarle una prótesis dental.

Yolanda Ventura destacó que siente un gran cariño por José Ángel Bichir y su hermana, Rosaura Bichir.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

Yolanda Ventura asegura que el caso de José Ángel Bichir sirve para reflexionar

La situación de salud de José Ángel Bichir abrió debate sobre la importancia de la salud mental y la importancia de que los actores sanen su emociones, luego de estar en constante contacto con ellas.

Yolanda Ventura cree que es importante que se le de visibilidad a la salud mental y que se le de importancia.

“Qué bueno que le demos visibilidad, que entendamos que la salud mental es igual que la salud del cuerpo físico y que se le debe de dar la misma importancia y la misma visibilidad” Yolanda Ventura

Mientras tanto, José Ángel Bichir se encuentra en un proceso de recuperación física y mental y cuenta con su familia, así como con el apoyo de Yolanda Ventura.