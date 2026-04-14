En redes sociales, equipo de El Chuyin afirmó que el cantante ingresó a rehabilitación, pero sus fans están seguros que todo se trata de una campaña promocional.

El Chuyin, personaje musical conocido por su apariencia como muñeco de crochet, sorprendió a sus fans con el anuncio de que ingresaría a rehabilitación tras dejarse llevar por los excesos.

Como es de esperarse, este mensaje está relacionado con una campaña publicitaria, ya que El Chuyin lanzará su nuevo álbum el 7 de mayo.

¿El Chuyin está en rehabilitación? Sus fans lo dudan

El lunes 13 de marzo, el equipo de El Chuyin compartió un mensaje en redes sociales para revelar que el cantante está en rehabilitación.

“Este es un mensaje de parte del equipo de manejo de Chuyin. Queremos informarles que Chuyin ha sido ingresado a un centro de rehabilitación por su propio bienestar, debido a su exceso de fiestas y consumo de alcohol” Equipo de El Chuyin

Equipo de El Chuyin anuncia su ingreso a rehabilitación (X/@ChuyinFR_)

El tuit menciona que El Chuyin estará en rehabilitación por su excesivo consumo de alcohol.

La identidad del cantante detrás de El Chuyin sigue siendo un misterio, por lo que muchos infirieron que este anuncio era parte de una campaña publicitaria.

La teoría se intensificó luego de que El Chuyin compartiera un video donde se ve cómo se lo llevan a rehabilitación.

Los fans concluyeron que todo es parte del marketing de su nuevo disco, el cual se llamará “Los locos nunca duermen”.

El Chuyin finge su rehabilitación para lanzar su nuevo disco

La identidad de El Chuyin es anónima, pero es parte del sello Streetmob Records de Fuerza Régida.

El nuevo disco de El Chuyin contará con 16 canciones, de las cuales ya se estrenaron:

Amanecido y regañado

Pika pika

¿Pues qué le hago?

Sin fin

El Chuyin compartió un video junto a Luis R. Conriquez, por lo que no se descarta que una de sus canciones sea una colaboración con el cantante.

Este personaje tiene más de 12 mil oyentes en Spotify y casi medio millón de seguidores en Instagram.