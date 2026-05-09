De manera sorpresiva, el elenco de Scary Movie 6 anunció que estará en México en un fan event, para convivir con todos sus seguidores en el país.

Señalando que saben lo mucho que México quiere la franquicia, por lo que el elenco de Scary Movie 6 quiere compartir un momento con los fans locales.

Fecha del fan event de Scary Movie 6 en México

El fan event de Scary Movie 6 en México se llevará a cabo el próximo 12 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m. en la CDMX; contando con la presencia de Anna Faris, Marlon y Shawn Wayans.

De momento no se ha dado a conocer la ubicación del fan event de Scary Movie 6, aunque se espera que en los próximos días se dé a conocer toda la información al respecto de la misma.

Hasta donde se sabe, solo será una conferencia con los actores y la actriz, quienes además de responder preguntas del público, firmarán autógrafos y se tomarán fotos con los asistentes.

No hay detalles de que se vaya a pasar la película completa, a lo mucho se espera un adelanto de algunos minutos, como los que se han visto en distintas convenciones en Estados Unidos.

¿Cómo ir al fan event de Scary Movie 6 en México?

A diferencia de otros fan event que se han dado en México, en esta ocasión el de Scary Movie 6 estará abierto completamente a los fans, aunque con algunas condiciones para poder asistir.

Para poder estar en el fan event de Scary Movie 6 en México lo que tienes que hacer es ir al portal oficial de la presentación y registrarte, además de enviar una pregunta a los actores y actrices.

Una vez hecho esto, las mejores preguntas serán seleccionadas, así como los autores de las mismas; quienes serán lo que podrán asistir al evento.

No se ha mencionado hasta cuándo estará abierto el registro; por lo que recomendamos hacerlo lo antes posible si te interesa ser parte de esta actividad.