José Ángel Bichir, de 38 años, reapareció tras sufrir un accidente en su casa. Así avanza su recuperación.

El actor sufrió una fractura en la nariz y perdió un diente luego de caer de un edificio, por lo que acudió a una clínica dental para su valoración.

Así avanza la salud de José Ángel Bichir tras sufrir un accidente

El pasado lunes 23 de marzo, el publirrelacionista Emilio Morales compartió varias fotos de José Ángel Bichir en una clínica dental.

José Ángel Bichir inició el tratamiento para reemplazar la pieza dental que perdió durante su accidente.

José Ángel Bichir reaparece tras su accidente (Instagram/@emiliomoralespr)

En las primeras imágenes se ve a José Ángel Bichir acostado en una unidad dental, mientras la médico lo valoraba.

En otra imagen se ve a José Ángel Bichir junto a la dentista que lo atendió y se le ve usando una férula en el brazo y otra en la pierna.

El publirrelacionista de José Ángel Bichir no reveló qué procedimiento se le realizó, pero se nota que el actor está estable y retomando sus actividades.

José Ángel Bichir no ha dado más declaraciones sobre su estado de salud y los tratamientos que está tomando para recuperarse por completo.

José Ángel Bichir acudió a una clínica dental (Instagram/@emiliomoralespr)

El accidente de José Ángel Bichir no fue fatal gracias a unos cables

Patricia Pascual, madre de José Ángel Bichir, reveló que la caída del actor no pasó a mayores gracias a que cayó en unos cables que amortiguaron el golpe.

La madre del actor describe la situación como “un milagro”, ya que la caída de José Ángel Bichir fue desde el tercer piso y pudo ser fatal.

Afortunadamente, el actor solo sufrió lesiones leves que podrán sanar con procedimientos quirúrgicos.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

La familia de José Ángel Bichir afirmó que el actor sufrió una crisis que lo llevó a sufrir una caída.

Este se encontraba agobiado por situaciones relacionadas con su carrera y la falta de oportunidades laborales, según los informes.

Actualmente, José Ángel Bichir está bajo el cuidado de su familia y se encuentran reuniendo dinero para la cirugía de nariz que necesita el actor.