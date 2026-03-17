Luz Edith Rojas, exnovia de José Ángel Bichir, da detalles del estado de salud del actor tras la caída que le provocó fracturas en el rostro.

En entrevista con el programa Hoy, Luz Edith Rojas expresó que está segura que la caída de José Ángel Bichir fue un accidente, pues él nunca atentaría contra su vida.

La actriz confirmó que José Ángel Bichir se tendrá que someter a una cirugía en la nariz y dental.

Exnovia de José Ángel Bichir habla de su estado de salud

Luz Edith Rojas reveló que José Ángel Bichir no se percató de la caída, tal como apuntan las declaraciones de la familia.

La actriz espera poder visitarlo pronto, pues siguen siendo cercanos a pesar de su ruptura.

“Yo creo que fue un accidente, él ni siquiera se dio cuenta, yo creo que José ni siquiera estaba a Luz Edith Rojas

Sobre la salud de José Ángel Bichir, Luz Edith Rojas mencionó que el actor está estable y sus lesiones no fueron de gravedad, incluso bromeó con que el actor ahora tendrá una “nariz más bonita”.

“Bueno, se fracturó la nariz, o sea, ya de que… Hasta le va a quedar más bonita. Y me parece que fue pues en la cara, entonces le van a hacer también algo de los dientes” Luz Edith Rojas

Luz Edith Rojas habla de la salud mental en actores tras accidente de José Ángel Bichir

La exnovia de José Ángel Bichir hizo un llamado al público para ser empáticos ante la salud mental, pues cualquiera puede tener una crisis y en especial en el medio artístico.

José Ángel Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

Luz Edith Rojas asegura que las actrices y actores están más en contacto con sus emociones, por lo que es frecuente que enfrenten algunas crisis de salud mental.

“Yo creo que todos en algún momento y más como actores tenemos este acercamiento a deprimirnos muy fácil, ¿no? Tenemos como el botón a las emociones muy a flor de piel, la verdad, creo yo" Luz Edith Rojas

La actriz menciona que la carrera artística puede influenciar las emociones y presentar altibajos, además de que el medio suele ser competitivo y cualquiera puede sufrir un colapso.

“Pues mira, es una carrera bien canija. Tú lo sabes, digo, todos los compañeros, por eso pido que seamos empáticos porque tanto en eso como en cualquier chamba pues hay altibajos” Luz Edith Rojas

Luz Edith Rojas expresó su profundo cariño hacia José Ángel Bichir y mencionó que ni ella ni nadie lo debería de juzgar.