Al señalar que se trató de un accidente, la familia de José Ángel Bichir explicó qué ocurrió con el actor de 38 años de edad que cayó de un tercer piso en la colonia Narvarte.

“La familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir" Familia Bichir

Por medio de un comunicado que se compartió en redes sociales y que Demian Bichir publicó en su cuenta de X, se indica que José Ángel Bichir sufrió una crisis profunda.

Al sostener que las causas del incidente se dieron en un contexto de fragilidad emocional, la familia pidió respeto y anunció que se retirarán del foco público para atender la emergencia.

Familia de José Ángel Bichir explica qué ocurrió con el actor: “no estaba ebrio y no quiso hacerse daño”

El viernes 13 de marzo, el actor José Ángel Bichir cayó de un tercer piso de su departamento en la colonia Narvarte de la Ciudad de México (CDMX), por lo que fue hospitalizado.

Luego de lo ocurrido, circularon diversas versiones extraoficiales, por lo que la familia Bichir compartió un comunicado en el que explicó qué fue lo que pasó con el actor.

En el desplegado con el que llamaron a la empatía, los familiares señalaron que fue un “accidente” que ocurrió en medio de "días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante".

"En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud" Familia Bichir

Bajo ese contexto, apuntaron, José Ángel Bichir “sufrió una crisis profunda” que lo llevó a caer por una ventana, lo que se asevera, “no fue un acto voluntario” y tampoco “una decisión consciente”.

En cambio, se resalta que todo se trató de un accidente impulsado por una crisis de salud que dadas sus características, debe ser evaluada como cualquier emergencia médica.

Por ello, rechazaron que José Ángel Bichir estuviera ebrio o de forma consciente buscara hacerse daño, sino que se encuentra enfermo y debido a su padecimiento cayó de su departamento.

José Ángel Bichir está hospitalizado (Michelle Rojas)

Familia Bichir llama a dimensionar la salud mental

Al explicar lo que ocurrió con José Ángel Bichir, la familia del actor compartió una reflexión sobre la necesidad de poner en su justa dimensión el tema de la salud mental.

Tras indicar que "la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral", destacaron que una persona en crisis emocional profunda no es un peligro y tampoco está perdida.

José Ángela Bichir (Instagram/@joseangelbichir)

En cambio, pidieron que se recuerde que son seres humanos que necesitan ayuda, contención y amor, por lo que resaltaron que están acompañando a José Ángel Bichir como necesita.

Al expresar su deseo porque el incidente sirva para que personas puedan pedir ayuda lejos de los tabúes, pidieron respeto y anunciaron que estarán fuera del foco público para atender los hechos.