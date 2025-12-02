Fátima Bosch -de 25 años de edad- concedió sus primeras entrevistas tras ser coronada como Miss Universo 2025.

En sus declaraciones, la tabasqueña negó todos los rumores que indican podría renunciar a su reinado, asegurando que merece el título de Miss Universo.

Fátima Bosch aborda rumores de fraude en Miss Universo 2025

Fátima Bosch arribó a la ciudad de Nueva York a pocos días de haber sido coronada en Tailandia como Miss Universo 2025.

Como era de esperarse, fue bombardeada de preguntas en torno a los escándalos de corrupción y fraude dentro del certamen y su coronación.

Fátima Bosch ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

En un primer punto, Fátima Bosch defendió su corona, asegurando que pasó por el mismo proceso y desafíos que el resto de las delegadas.

“Pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo, entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?“, expresó la tabasqueña.

Es por estos motivos que Fátima Bosch se dijo merecedora del título por lo que, pese al escándalo posterior de su coronación, jamás ha pensado en dimitir.

Posteriormente, la tabasqueña también respondió en torno a los rumores que señalan un acuerdo entre su padre y Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, para garantizar su reinado.

Fátima Bosch no ahondó mucho al respecto, pero sí dejó en claro que se podrán decir muchas cosas en redes y medios, pero que al final solo hay una verdad.

En este punto, también lamentó los ataques que ha recibido, más que nada porque hablan de su carrera y de su familia, situación que considera completamente injusta.